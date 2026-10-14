Ghi nhận 126 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 3 đến hết tháng 5/2026), cuộc thi ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng tác phẩm. Toàn thành phố Hà Nội tiếp nhận 272.225 bài dự thi từ 155 đơn vị, địa phương, tăng 200% so với năm 2025. Trong đó, hơn 144.000 bài dự thi đến từ khối học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: Văn Điệp

Từ hơn 500 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, qua quá trình chấm độc lập, khách quan, công tâm và rà soát kỹ thuật nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức đã lựa chọn 126 tác phẩm xuất sắc thuộc 7 thể loại để trao giải cấp thành phố. Cùng với đó, Ban Tổ chức lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng tốt để gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Tại buổi lễ, 25 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; 10 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai cuộc thi.

Ban Tổ chức đã công nhận và trao thưởng cho 126 tác phẩm xuất sắc đạt giải chính thức, gồm: 7 giải Nhất, 24 giải Nhì, 28 giải Ba, 56 giải Khuyến khích, 8 giải Triển vọng và 3 giải phụ (1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 1 giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và 1 giải cho thí sinh là người nước ngoài tham gia cuộc thi).