Ghi nhận 126 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 13/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026.

Dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải; Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Thị Chiên; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư Lệnh Thủ đô.

Sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 3 đến hết tháng 5/2026), Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng tác phẩm.

Toàn thành phố Hà Nội tiếp nhận 272.225 bài dự thi từ 155 đơn vị, địa phương, tăng 200% so với năm 2025. Trong đó, hơn 144.000 bài dự thi đến từ khối học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cho thấy sự quan tâm, chủ động tham gia của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đáng chú ý, từ hơn 500 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo, qua quá trình chấm độc lập, khách quan, công tâm và rà soát kỹ thuật nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức đã lựa chọn 126 tác phẩm xuất sắc thuộc 7 thể loại để trao giải cấp thành phố. Cùng với đó, Ban Tổ chức lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng tốt để gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Tại buổi lễ, 25 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; 10 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã công nhận và trao thưởng cho 126 tác phẩm xuất sắc đạt giải chính thức của Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026 trên địa bàn thành phố, gồm: 7 giải Nhất, 24 giải Nhì, 28 giải Ba, 56 giải Khuyến khích, 8 giải Triển vọng và 3 giải phụ (1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 1 giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và 1 giải cho thí sinh là người nước ngoài tham gia cuộc thi).

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Điều đáng trân trọng không chỉ là số lượng tác phẩm, mà còn là sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là tinh thần nêu gương của nhiều lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Theo ông Nguyễn Doãn Toản, nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn, có tính thời sự và thực tiễn cao như: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới.

Những kết quả đó khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, thành công của Cuộc thi hôm nay phải được tiếp nối bằng những hành động thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Mỗi tác phẩm có giá trị phải góp phần củng cố niềm tin; mỗi cán bộ, đảng viên phải là một nhân tố tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; mỗi cấp ủy phải thực sự là một địa chỉ tin cậy trong định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội.

Ông Nguyễn Doãn Toản tin tưởng rằng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cao, đòi hỏi phải chủ động hơn, sắc bén hơn và hiệu quả hơn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu; quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền.

Kiên trì phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài; chủ động cung cấp thông tin chính thống, tích cực, có sức thuyết phục; kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những cây bút có năng lực, bản lĩnh, tư duy lý luận và khả năng vận dụng thực tiễn; xây dựng lực lượng nòng cốt có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy chủ động đổi mới cách thức triển khai và tăng cường hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, nhất là 126 xã, phường, lấy chất lượng, tính thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm làm thước đo hiệu quả./.