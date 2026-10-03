Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026

Các đại biểu và đơn vị tài trợ dự, cổ vũ, động viên các thí sinh tham gia thi.

Dự và cổ vũ, động viên các thí sinh tham gia có các đồng chí lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các đơn vị tài trợ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Các vị đại biểu và đơn vị tài trợ tham dự buổi ghi hình.

Với hình thức tổ chức thi quen thuộc nhưng không kém phần hấp dẫn, mỗi trận có 4 thí sinh đại diện cho 4 trường tham gia tranh tài ở 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành, Về đích.

Các thí sinh tham gia tranh tài ở 4 phần thi.

Các cổ động viên "tiếp lửa" cho các thí sinh.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, tri thức, thi đấu hết mình và có những trải nghiệm ý nghĩa. Nhiều câu hỏi xoay quanh các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, lịch sử, văn hóa địa phương... được các thí sinh trả lời nhanh, chính xác, mang đến không khí “rượt đuổi” điểm số gay cấn.

Quang cảnh buổi ghi hình.

Các trận thi sẽ được phát sóng vào 20h30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh PTV. Trận chung kết của chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp vào ngày 20/12/2026.