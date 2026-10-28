Ghi dấu những mốc son trong hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam cùng Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ (19-24/10) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Đan Mạch của một đồng chí Tổng Bí thư; chuyến thăm chính thức EU, Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; qua đó chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.

Với lịch trình dày đặc cùng các hoạt động sôi động, hiệu quả, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi dấu mốc son đáng nhớ, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ trong giai đoạn phát triển mới, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Trái ngọt của hành trình bền bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình là xứ sở của những trang cổ tích Andersen, đất nước cách Việt Nam khoảng 9.000 km nhưng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (khi phát biểu tại Đại học Copenhagen) “chưa bao giờ là rào cản khi hai dân tộc chúng ta luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành”.

Câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch được “gieo mầm” 55 năm về trước (1971-2026). Chia sẻ tại Đại học Copenhagen, nhà Lãnh đạo Việt Nam đã có hai đúc kết lớn về câu chuyện đó:

Thứ nhất, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới.

Thứ hai, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại. Tiếp nối Đối tác toàn diện (2013) và Đối tác Chiến lược xanh (2023), hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn - nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Đó cũng chính là mạch chuyện xuyên suốt chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lịch trình sôi động: hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary; hội đàm với Thủ tướng Mette Frederiksen; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen; phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch…

Đan Mạch trở thành nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Dòng chảy 55 năm qua được điểm lại trọn vẹn qua những trao đổi cấp cao với tinh thần phấn khởi khi quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đan Mạch ngày càng sâu rộng, thực chất; các lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, gắn với những ưu tiên phát triển của hai nước.

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Như vậy, Đan Mạch trở thành nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đây chính là “trái ngọt” của một hành trình 55 năm bền bỉ vun đắp cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Tại Đại học Copenhagen, gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chiêm nghiệm rằng: Nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên, thì hôm nay là thời điểm để chúng ta tiếp tục gieo những hạt giống mới. Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà còn bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch mang trọn những gửi gắm đó.

Cộng hưởng cùng phát triển

Một trong những điểm nhấn của Đối tác chiến lược toàn diện là hai bên đã nhất trí xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng song song với việc tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); mục tiêu cốt lõi là đưa hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên phát triển.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch được tổ chức ngay trong khuôn khổ chuyến thăm với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch là những minh chứng rõ ràng cho quyết tâm hiện thực hóa trụ cột ưu tiên này của khuôn khổ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước.

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Nhiều thông điệp đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước gửi gắm tại Diễn đàn Doanh nghiệp. Những “cú chuyển” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh: Các doanh nghiệp cần chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”; chuyển từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam”; chuyển từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng xanh và bền vững”… Ngay tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã chứng kiến lễ trao nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 720,69 triệu USD. Về đầu tư, tính đến tháng 12/2025, Đan Mạch có 174 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 2,02 tỷ USD, đứng thứ 21 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Với khuôn khổ hợp tác ở tầm cao mới và quyết tâm từ cả hai phía, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư chắc chắn sẽ bứt phá nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Xúc động được nhận Huân chương Voi, huân chương Hoàng gia cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn dành vinh dự to lớn này cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ người Việt Nam và Đan Mạch đã đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị suốt 55 năm qua và cho những người Việt Nam, Đan Mạch hôm nay đang tiếp nối hành trình, đưa quan hệ hai nước bước sang một chương phát triển mới.

Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước.

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Phát huy tối đa hiệu quả hợp tác với EU

Tại điểm đến Bỉ, đất nước đặt các cơ quan “đầu não” của EU, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa quan trọng cả ở cấp độ song phương và đa phương. EU và Vương quốc Bỉ là những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Do đó, chuyến thăm góp phần tạo bước chuyển chiến lược, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, nâng tầm quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn phát triển mới của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa; gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen; dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trong các trao đổi cấp cao, hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam và EU cần tăng cường đối thoại, tiếp xúc và trao đổi các cấp, nhất là cấp cao, qua đó củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; nâng cao hiệu quả hợp tác, tạo chuyển biến đột phá thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với những ưu tiên phát triển của Việt Nam và EU như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn.

Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ hai bên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên gắn kết sâu sắc hơn nữa về kinh tế, thương mại và đầu tư, tiếp tục tận dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế từ EVFTA; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay như gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam và sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu, rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; phát huy hiệu quả quan hệ ASEAN-EU, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh EU coi trọng thúc đẩy quan hệ với ASEAN, trong đó Việt Nam là đối tác hàng đầu; khẳng định tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam trong thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại các vùng biển và đại dương.

Hai bên nhất trí phát huy vai trò của Tổ Công tác đặc biệt trong triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa trao đổi kinh tế, thương mại giữa hai bên; thúc đẩy sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, quản lý khủng hoảng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phát huy nền tảng tin cậy chính trị và những kết quả hợp tác tốt đẹp để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Antonio Costa

Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Quyết tâm sớm đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ lên Đối tác chiến lược

Đối với Bỉ, chuyến thăm cũng gặt hái được nhiều “trái ngọt”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde; hội đàm với Thủ tướng Bart De Wever; hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover; phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels); thăm Cảng Antwerp-Bruges…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.

Trong các trao đổi cấp cao, lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam - Bỉ trên nhiều phương diện; nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam-EU, tận dụng tối đa lợi thế từ EVFTA và thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng khoa học-công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn; nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, chíp bán dẫn…; khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bỉ, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý và an sinh xã hội để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ ổn định cuộc sống, hội nhập tốt, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội sở tại và làm cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc; đề nghị lãnh đạo Nghị viện Bỉ ủng hộ việc sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới; tiếp tục đồng hành thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư, đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu.

Trong không khí thân tình và trọng thị, Nhà vua Philippe chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Khẳng định Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Nhà vua bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và nhân dân hai nước; đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (bên trái).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nhà vua Bỉ nhất trí cao về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 3 thông điệp lớn.

Thứ nhất: Nhận diện chuyển dịch chiến lược thời đại - giai đoạn biến chuyển sâu sắc, đe dọa phân mảnh nhưng cũng mở ra những cơ hội mới, nơi EU tiếp tục giữ vai trò trung tâm, tiên phong.

Thứ hai: Sự đồng điệu ngày càng tăng về tầm nhìn, giá trị và tư duy “tự chủ chiến lược” giữa Việt Nam và EU - nền tảng vững chắc để hai bên cùng tiến xa hơn.

Thứ ba: Các định hướng chiến lược đột phá trong quan hệ Việt Nam - EU; trong đó quan hệ Việt Nam - Bỉ là động lực và minh chứng sống động nhất.

Tôi mong rằng từ khán phòng Viện Egmont hôm nay, các nhà chính sách và học giả châu Âu sẽ nhìn thấy ở Việt Nam “một quốc gia đối tác tin cậy” và một “mắt xích chiến lược” gắn kết hai châu lục Á-Âu. Khi tầm nhìn được hiện thực hóa, quan hệ Việt Nam-EU và Việt Nam-Bỉ sẽ vượt khỏi những trang văn kiện ngoại giao, trở thành một hành lang kinh tế-tri thức-công nghệ sống động nối liền Hà Nội và Brussels.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels)

Yêu cầu cao hơn, ý chí mạnh hơn

Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ là một điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm khi nhưng câu chuyện hợp tác kinh tế được trao đổi sôi nổi, thẳng thắn và đầy triển vọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp để đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ. Theo đó, không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước những yêu cầu rất mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp các bên tập trung vào ba hướng hợp tác lớn.

Thứ nhất, hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn.

Thứ hai, cùng thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ ba, cùng nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ Việt Nam-EU, Việt Nam-Bỉ, với năng lực của doanh nghiệp châu Âu và Bỉ, khát vọng phát triển của Việt Nam, một giai đoạn hợp tác mới có thể được mở ra: Gắn kết hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn, cân bằng hơn và có giá trị hơn cho nhân dân hai bên.

Nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết trong khuôn khổ tọa đàm là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chung của Lãnh đạo và doanh nghiệp Việt Nam, EU và Bỉ.

Cộng đồng doanh nghiệp các đối tác đánh giá cao đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là những nỗ lực hoàn thiện thể chế của Chính phủ với sự đồng hành của Quốc hội, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đối tác đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách theo hướng ngày càng ổn định, minh bạch, nhất quán và có tính dự báo cao, qua đó tạo thuận lợi cho các chương trình hợp tác, đầu tư dài hạn.

Những việc “khẩn trương” phía trước

Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định thành công nổi bật của chuyến thăm các đối tác châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa xác lập hoặc định hướng những bước phát triển mới về quan hệ chính trị, vừa tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, kết quả chuyến thăm cũng mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ, qua đó phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Vấn đề quan trọng nhất thời gian tới là chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.

Một là, khẩn trương cụ thể hóa kết quả chuyến thăm thành kế hoạch hành động với nhiệm vụ, tiến độ, đầu mối, trách nhiệm và kết quả rõ ràng. Các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ hợp tác, xác định rõ cơ quan chủ trì, đối tác, nguồn lực, tiến độ và kết quả cần đạt được đồng thời tích cực xem xét giải quyết các đề xuất cụ thể của các nước đối với Việt Nam.

Hai là, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tận dụng tốt hơn EVFTA, thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU về môi trường, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

Ba là, ưu tiên các chương trình và dự án có tính chiến lược, khả thi, mang lại kết quả cụ thể. Với Đan Mạch, tập trung hợp tác về chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng cảng biển và logistics xanh. Với EU, chủ động đề xuất các dự án trong khuôn khổ Global Gateway, JETP, Horizon Europe và những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Với Bỉ, thúc đẩy các dự án về cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học-công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bốn là, phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong chủ động tìm kiếm, đề xuất và triển khai hợp tác. Cần kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường, chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang hợp tác nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm, qua đó từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Như vậy, chuyến thăm các đối tác châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có nhiều điểm đồng về định hướng chiến lược.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo các bên, cùng sự chủ động, sáng tạo và cách làm thực chất của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích nhân dân mỗi bên, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.