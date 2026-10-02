Ghi bàn vào lưới Pakistan, Williams Minh Hoàng vẫn tiếc vì không thể lập hat-trick

Cuộc đối đầu Pakistan là lần thứ hai Williams Minh Hoàng được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2007 ra sân từ đầu trong trận thắng Philippines 1-0 và có pha kiến tạo để Đình Bắc ghi bàn duy nhất.

Williams Minh Hoàng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Pakistan

Trước Pakistan, Williams Minh Hoàng thi đấu trọn vẹn 90 phút và tiếp tục cho thấy khả năng di chuyển, phối hợp cùng các đồng đội trên hàng công.

Phút 90+2, Đình Bắc thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Williams Minh Hoàng thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo trẻ bình tĩnh xử lý trước khi dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Pakistan, ấn định chiến thắng 4-2 cho Việt Nam.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Williams Minh Hoàng kể từ khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia, khép lại một trận đấu đáng nhớ với cầu thủ mới 19 tuổi.

Sau trận, chân sút sinh năm 2007 không giấu được niềm vui: “Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Đáng lẽ tôi đã có thể lập hat-trick ở trận đấu này, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đình Bắc vì đường kiến tạo cho tôi”.

Williams Minh Hoàng và Đình Bắc đã cho thấy sự liên kết với nhau trên sân

Tiền đạo trẻ này cũng dành nhiều lời khen cho Đình Bắc, người trực tiếp kiến tạo bàn thắng cho anh: “Đình Bắc là một cầu thủ tuyệt vời để tập luyện và thi đấu cùng mỗi ngày. Đình Bắc làm việc rất chăm chỉ và luôn nỗ lực”.

Chỉ sau hai trận đá chính, Williams Minh Hoàng đã có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2007 đang trở thành một trong những nhân tố trẻ đáng chú ý dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Sau khi giành ngôi nhì bảng B, Williams Minh Hoàng và các đồng đội sẽ gặp Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 16h00 ngày 5.10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).