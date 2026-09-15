Ghi bàn thắng lịch sử, CLB Công an Hà Nội thua trận 'thủy chiến' trước đại diện Nhật Bản

17h ngày 15-9, dưới cơn mưa nặng hạt trên sân sân Panasonic Suita (Nhật Bản), CLB Công an Hà Nội khởi đầu hành trình lịch sử tại AFC Champions League - Cúp C1 châu Á 2026/27 bằng trận gặp chủ nhà Gamba Osaka.

Đại diện Việt Nam tung vào sân đội hình tốt nhất hiện có với những Alan, Perea, Quang Hải, Quang Vinh, Stefan Mauk, Nguyễn Filip, Henen, Sabater...

Đội hình ra sân của CLB Công an Hà Nội

Trước đối thủ từng vô địch C1 châu Á, C2 châu Á, 2 lần vô địch quốc gia Nhật Bản, có trị giá đội hình cao gấp ba, lại có lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Polking vẫn nhập cuộc đầy tự tin và nỗ lực hết mình.

25 phút đầu trận, CLB Công an Hà Nội là đội chơi tốt hơn, với 6 cú dứt điểm, trong đó có 2 cú sút trúng đích: Quang Hải sút bóng trúng vị trí thủ môn Ichimori (phút 9) và Perea sút bóng đập xà ngang khung thành Gamba Osaka ra ngoài (phút 26).

Công an Hà Nội FC (áo đỏ) lấn lướt trong 25 phút đầu trận

Nửa cuối hiệp 1, chủ nhà lấy lại thế trận.

Phút 28, từ đường lên bóng nhanh, Takashi Usami tung cú sút đẳng cấp sát mép vòng cấm đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại thủ thành Nguyễn Filip.

Phút 35, Quang Vinh và Yamashita tranh bóng. Trọng tài ban đầu thổi phạt penalty nhưng sau đó tham khảo VAR, xác định Yamashita đã dùng tay chơi bóng trước nên hủy penalty và cho Công an Hà Nội hưởng đá phạt lên.

Trọng tài tham khảo VAR, hủy quyết định thổi phạt penalty với Công an Hà Nội FC

Những phút sau đó, Gamba Osaka đẩy mạnh tấn công. Thủ môn Nguyễn Filip có ngày làm việc vất vả, và liên tục có các pha cứu thua xuất sắc, điển hình như pha đổ người cản cú dứt điểm cận thành của Meshino ở phút 49.

Đáng tiếc, ở một số thời điểm thiểu tập trung, CLB Công an Hà Nội lại để thủng lưới thêm. Lần lượt Toshida đánh đầu nhân đôi cách biệt phút 58 và Takashi Usami sút hiểm hóc nâng tỉ số 3-0 phút 67.

Nguyễn Filip có trận đấu vất vả, cản phá được một số cú dứt điểm hiểm hóc của đối phương

Cũng ở hiệp 2, HLV Polking sử dụng tối đa 5 quyền thay người khi lần lượt tung Đình Bắc, Thành Long (phút 59), Văn Đô (phút 69), Văn Toản, Adou Minh (phút 78) vào sân.

Những thay đổi này giúp CLB Công an Hà Nội cải thiện thế trận, tạo thêm một số cơ hội.

Phút 79, từ đường phát triển bóng của Thành Long, Đình Bắc bứt tốc bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút căng. Thủ môn bên phía Gamba Osaka đã thành công cản phá, bóng bật ra và Brayan Perea ập vào đá bồi tung lưới đại diện Nhật Bản.

Đây là bàn thắng đầu tiên - bàn thắng lịch sử của CLB Công an Hà Nội tại đấu trường Cúp C1 châu Á.

Perea chơi nổi bật bên phía CLB Công an Hà Nội

Video Perea ghi bàn thắng lịch sử cho Công an Hà Nội FC tại C1 châu Á (Nguồn: VTV7)

Trong khoảng thời gian bù giờ, Sumi Koshiro ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho Gamba Osaka.

Dù chưa có khởi đầu như ý song màn trình diễn của thầy trò HLV Polking tại Panasonic Suita đã tạo ra những tín hiệu tích cực tại đấu trường cao nhất châu lục.

Phía trước Công an Hà Nội còn 7 trận đấu vòng bảng C1 châu Á 2026/27, hứa hẹn những điểm số cùng cột mốc lịch sử mới.