Ghi bàn giúp Atletico thắng trận, Alvarez gửi lời xin lỗi đến CĐV nhà

Trong trận đấu diễn ra hôm 24/10, Julian Alvarez tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp, giúp Atletico Madrid đánh bại Deportivo La Coruna với tỷ số 1-0.

Chiến thắng này đưa đội bóng của HLV Diego Simeone lên vị trí thứ hai tại La Liga với 25 điểm, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 2 điểm.

Julian Alvarez. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Tuy nhiên, tâm điểm sau trận đấu không chỉ là bàn thắng quan trọng của Alvarez mà còn là lời xin lỗi mà tiền đạo người Argentina gửi đến các cổ động viên Atletico Madrid.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ về những gì mình đã nói tại World Cup. Đó là một sai lầm, cả về cách diễn đạt lẫn thời điểm đưa ra phát ngôn", Alvarez chia sẻ với Movistar Plus.

"Tôi hiểu tại sao người hâm mộ tức giận. Nếu là họ, tôi cũng sẽ có phản ứng tương tự, đặc biệt khi biết họ đã ủng hộ tôi nhiều như thế nào kể từ ngày tôi đến đây".

Trước đó, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Alvarez từng công khai bày tỏ mong muốn thực hiện giấc mơ khoác áo Barcelona.

Phát ngôn này khiến nhiều cổ động viên Atletico Madrid phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên những đồn đoán chuyển nhượng kéo dài suốt giai đoạn tiền mùa giải và kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù vậy, Atletico kiên quyết không bán tiền đạo người Argentina cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga.

Kể từ đầu mùa giải, Alvarez thường xuyên phải hứng chịu những tiếng la ó từ chính khán giả nhà trên sân Metropolitano.

Tuy nhiên, sau bàn thắng quyết định vào lưới Deportivo La Coruna, anh đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ một bộ phận người hâm mộ.

Ảnh: REUTERS/Susana Vera

"Tôi hy vọng có thể thay đổi tình hình bằng sự chăm chỉ và khiêm tốn. Tôi cảm thấy mình đang tiến bộ trong những trận đấu gần đây, cả về thể lực lẫn kỹ thuật. Tôi muốn tiếp tục giúp đỡ đội bóng và cống hiến hết khả năng", Alvarez bày tỏ.

Trong khi Atletico Madrid vươn lên vị trí thứ hai với 25 điểm, Real Madrid đứng thứ ba với 21 điểm và chuẩn bị làm khách trên sân Nou Camp của Barcelona vào lúc 3 giờ (26/10), trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải.

Kết quả cuộc đối đầu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch La Liga, khi Atletico đang gây sức ép lên đội đầu bảng Barcelona.