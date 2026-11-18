Chân sút 26 tuổi ghi 3 bàn chỉ trong 12 phút, từ phút 9 đến 21, đánh dấu cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Brazil có cầu thủ ghi ít nhất 3 bàn trong một trận kể từ Neymar ở cuộc đối đầu Peru hồi tháng 10/2020.

Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid còn trở thành tuyển thủ Brazil đầu tiên lập hat-trick mà không cần đến phạt đền sau hơn 9 năm. Người gần nhất làm được điều này là Paulinho, với 3 bàn vào lưới Uruguay tại vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 3/2017.

Tiền đạo Vinicius Junior góp phần giúp Brazil vùi dập Singapore 7-0 hôm 17/11. Ảnh: Reuters.

Trên sân Quốc gia Singapore, ngôi sao Vinicius sớm khai thông thế bế tắc sau đường chuyền của tiền vệ Bruno Guimaraes. Anh tiếp tục tận dụng pha phản công do tiền đạo Endrick khởi xướng, trước khi hoàn tất cú hat-trick từ đường căng ngang của Estevao.

Màn trình diễn ấy nối dài phong độ ghi bàn ấn tượng của Vinicius trong đợt tập trung tháng 11. Trước khi lập hat-trick vào lưới Singapore, tiền đạo 26 tuổi đã ghi cả 2 bàn cho Brazil ở trận thua Nhật Bản 2-3, nâng thành tích lên 5 bàn chỉ sau 2 trận.

Sự bùng nổ này càng đáng chú ý khi cầu thủ chạy cánh người Brazil đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Real Madrid. Sau 12 lần ra sân từ đầu mùa, anh mới ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo, đồng thời thừa nhận việc giảm khối lượng tập luyện cùng những vấn đề bên ngoài sân cỏ có thể ảnh hưởng đến phong độ.

Ở trận gặp Singapore, Vinicius không phải cái tên duy nhất ghi dấu ấn. Endrick, Estevao và Rayan cũng lập công, bên cạnh pha phản lưới của hậu vệ Raoul Suhaimi, giúp đội khách hoàn tất chiến thắng đậm nhất kể từ khi HLV Carlo Ancelotti tiếp quản đội tuyển vào tháng 5/2025.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Ý phải theo dõi trận đấu từ khán đài cùng tiền đạo Raphinha do cả 2 nhận thẻ đỏ ở trận thua Nhật Bản. Trợ lý Francesco Mauri trực tiếp chỉ đạo Brazil trong cuộc đối đầu Singapore, đội tuyển đang đứng thứ 148 trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù chênh lệch trình độ giữa 2 đội khá lớn, chiến thắng 7-0 vẫn giúp Brazil khép lại lịch thi đấu năm 2026 bằng kết quả tích cực.

Với riêng Vinicius, cú hat-trick đầu tiên cùng 5 bàn thắng trong 2 trận là tín hiệu đáng khích lệ sau quãng thời gian anh chịu nhiều sức ép về phong độ ở Real Madrid.