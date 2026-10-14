Ghi 3 bàn trong 8 phút, Arsenal thắng Lille 3-0

Trên sân Emirates ở London (Anh), đội chủ nhà Arsenal đánh bại Lille (Pháp) với tỷ số 3-0. Jurrien Timber, Eberechi Eze và Bukayo Saka ghi 3 bàn cho đại diện của bóng đá Anh trong vòng 8 phút.

●Champions League

Arsenal

3-0

Lille

Timber 64’

Eze 67’

Saka 71’

KẾT THÚC

Thống kê trận đấu

58%Kiểm soát bóng42%

16Sút4

8Sút trúng đích0

7Phạt góc0

2Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

Theo dữ liệu thống kê trận đấu của UEFA, Arsenal kiểm soát bóng 59%, tạo ra 1,85 bàn thắng kỳ vọng từ 16 pha dứt điểm. Đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội và làm chủ thế trận, khiến Lille không có pha dứt điểm trúng đích nào. Đội bóng Pháp hầu như không tạo ra mối đe dọa đủ khiến hàng thủ Arsenal gặp khó khăn.

Arsenal đánh bại Lille 3-0. (Ảnh: Reuters)

Lille tập trung quân số đông ở sân nhà để phòng ngự ngay từ những phút đầu trận. Arsenal giữ bóng 57% trong nửa đầu trận đấu, tung ra 6 cú sút và 3 lần trúng đích. Dù vậy, với đội hình nhiều thay đổi so với trận đấu gần nhất, đội sân Emirates tấn công không hiệu quả trong suốt hiệp một.

Thế trận không thay đổi sau giờ nghỉ, nhưng tốc độ xử lý của Arsenal được đẩy lên rõ rệt. Họ vẫn kiểm soát bóng vượt trội (60%), liên tục đưa bóng tới khu vực nguy hiểm và có 5 cú sút trúng đích. Đội chủ nhà tiếp tục kéo giãn hàng thủ Lille bằng những pha luân chuyển nhanh và gây sức ép liên tục. Sức chống đỡ của Lille bị đẩy đến giới hạn.

Saka đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giải tỏa áp lực sau thời gian sa sút phong độ. (Ảnh: Reuters)

Madueke kiến tạo cho Timber ghi bàn mở tỷ số ở phút 64. Sau đó không lâu, người vào sân thay Madueke là Saka liên tiếp ghi dấu ấn. Tiền đạo số 7 chuyền bóng để Eze nâng tỷ số lên 2-0 rồi đích thân sút tung lưới Lille để nới rộng cách biệt.

Arsenal chơi thong thả trong thời gian còn lại và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0.

Arsenal

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

David Raya

6,8

6

Gabriel Magalhães

7,1

10

Eberechi Eze

↓

8,5

12

Jurriën Timber

↓

9,0

14

Viktor Gyökeres

↓

5,8

15

Ezri Konsa

7,5

20

Noni Madueke

↓

7,8

23

Mikel Merino

▮

↓

6,3

39

Bruno Guimarães

7,5

41

Declan Rice

7,3

49

Myles Lewis-Skelly

7,5

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

White

↑

6,2

7

Bukayo Saka

↑

8,3

8

Martin Odegaard

↑

7,1

29

Kai Havertz

▮

↑

7,5

56

Max Dowman

↑

Lille

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Berke Özer

6,2

3

Nathan Ngoy

6,1

4

Alexsandro Ribeiro

6,4

6

Nabil Bentaleb

↓

6,2

7

Dilane Bakwa

↓

5,9

10

Hákon Arnar Haraldsson

6,1

15

Romain Perraud

5,7

17

Ngal’ayel Mukau

↓

5,4

18

Ayase Ueda

↓

6,1

21

Benjamin André

5,4

38

Maxima Goffi

▮

6,4

DỰ BỊ VÀO SÂN

9

Olivier Giroud

↑

6,3

11

Osame Sahraoui

↑

6,5

14

Maurits Kjærgaard

↑

6,3

24

Calvin Verdonk

↑

6,4

35

Soriba Diaoune

↑