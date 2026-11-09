Ghi 2 bàn phút bù giờ, MU giật lại 1 điểm trước Aston Villa

Aston Villa đã gây ra nhiều khó khăn cho Manchester United. Ảnh: EPA/ADAM VAUGHAN

Màn rượt đuổi tỷ số điên rồ tại Old Trafford khép lại với kết quả hòa nghẹt thở 4-4 giữa Manchester United và Aston Villa tại vòng 10 Ngoại hạng Anh. Tinh thần chiến đấu quả cảm ở những phút bù giờ cứu vớt "Quỷ đỏ" khỏi một thất bại tưởng như đã an bài.

Cơn ác mộng ập đến với đội chủ sân Old Trafford ngay sau hồi còi khai cuộc. Đội khách chỉ mất chưa đầy bốn phút để dội hai gáo nước lạnh liên tiếp vào lưới Senne Lammens nhờ các pha lập công chớp nhoáng của Alysson và Nicolas Jackson.

Đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ bốn phía khán đài, đoàn quân của Michael Carrick buộc phải đẩy cao toàn bộ đội hình hòng tìm đường sống. Nỗ lực vùng vẫy mang lại bước ngoặt khi Matheus Cunha bị đốn ngã trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt từ chấm 11m ở phút 16.

Thế trận sau bàn gỡ hoàn toàn thuộc về nửa đỏ thành Manchester với hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Noussair Mazraoui có pha dâng cao ấn tượng bên cánh phải rồi trả ngược thuận lợi để Youri Tielemans dứt điểm chuẩn xác san bằng cách biệt 2-2.

Bàn thắng vào lưới câu lạc bộ cũ của tiền vệ người Bỉ thắp lên ngọn lửa hy vọng rực cháy cho cuộc lội ngược dòng.

Bước sang hiệp hai, kịch bản mất tập trung chớp nhoáng của hiệp đấu đầu tiên lại tái diễn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Pha phạm lỗi sơ đẳng từ Diogo Dalot biếu không cho Aston Villa quả phạt đền, giúp đội trưởng John McGinn dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2.

Thảm họa chưa dừng lại ở đó khi Leon Goretzka ập vào đá bồi cận thành ở phút 52, tái lập cách biệt dẫn trước hai bàn cho đội bóng thành Birmingham.

Đối diện bờ vực sụp đổ cùng nguy cơ chôn chân trong khu vực xuống hạng, Michael Carrick đã thực hiện canh bạc tất tay khi tung hàng loạt nhân tố trẻ vào sân. Quyết định thay người đầy dũng cảm đó đã mở ra cái kết ngoạn mục nhất kể từ đầu mùa giải.

Sau khi Mason Mount đưa bóng trúng xà ngang đầy tiếc nuối, áp lực nghẹt thở của "Quỷ đỏ" rốt cuộc cũng gặt hái thành quả ở phút bù giờ thứ hai. Tiền đạo vào sân thay người Joshua Zirkzee đệm bóng cận thành chuẩn xác từ đường căng ngang dọn cỗ của Patrick Dorgu, rút ngắn cách biệt xuống 3-4.

Patrick Dorgu giúp Manchester United giữ lại 1 điểm. Ảnh: James Gill - Danehouse/Getty Images

Cao trào đỉnh điểm xuất hiện ở phút bù giờ thứ sáu khi toàn bộ đội hình áo đỏ, bao gồm cả thủ môn Senne Lammens, ùa lên tham gia tình huống đá phạt góc. Đón quả treo bóng chuẩn xác của Bruno Fernandes, chính Patrick Dorgu bật cao dũng mãnh đánh đầu tung lưới Zion Suzuki, ấn định tỷ số hòa không tưởng 4-4.

Điểm số giật lại nghẹt thở có thể tạm thời giữ Michael Carrick tại vị, tuy nhiên bài toán phòng ngự tệ hại vẫn là thử thách sống còn mà ông cần giải quyết gấp rút.

Kết quả chung cuộc: Manchester United 4-4 Aston Villa

Cầu thủ ghi bàn:

Manchester United: Bruno Fernandes (16'), Youri Tielemans (44'), Joshua Zirkzee (90+2'), Patrick Dorgu (90+6')

Aston Villa: Alysson (1'), Nicolas Jackson (4'), John McGinn (48'), Leon Goretzka (53')