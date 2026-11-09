Ghi 2 bàn bù giờ, Man Utd hòa Aston Villa 4-4

Man Utd vượt trội trong các chỉ số thống kê trận đấu. Tuy nhiên, điều này không phản ánh “Quỷ đỏ” chơi tốt. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà tiếp tục thể hiện yếu kém, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu mỗi hiệp đấu.

Aston Villa dẫn Man Utd 2-0 sau 4 phút đầu trận. (Ảnh: Reuters)

Man Utd trải qua giai đoạn nhập cuộc thảm họa với 2 bàn thua chỉ sau 4 phút. Alysson và Nicolas Jackson lần lượt lập công giúp Aston Villa dẫn 2 bàn ngay trên sân Old Trafford.

Bruno Fernandes thắp hy vọng cho Man Utd bằng bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 16. Đội chủ nhà cố gắng tấn công còn lại của hiệp một và tạo ra không ít tình huống uy hiếp. “Quỷ đỏ” kiểm soát bóng nhỉnh hơn không nhiều nhưng số cơ hội vượt trội so với Aston Villa.

Các cầu thủ Man Utd thực hiện 12 pha dứt điểm, trong đó 5 lần trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,69. Thủ môn Zion Suzuki vất vả cứu thua cho Aston Villa trước những pha dứt điểm nguy hiểm của Amad Diallo và Matheus Cunha.

Man Utd hòa Aston Villa 4-4. (Ảnh: Reuters)

Man Utd duy trì sức ép tốt, trong khi hàng thủ Aston Villa dần để lộ ra sơ hở. Cuối hiệp một, Youri Tielemans gỡ hòa 2-2 cho Man Utd sau pha kiến tạo của Noussair Mazraoui.

Các cổ động viên Man Utd có thể nghĩ về màn ngược dòng như trận thắng AS Roma 3-2 ở Champions League cách đây ít ngày. Tuy nhiên, khi bước sang hiệp 2, “cơn ác mộng” đầu trận lặp lại với đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick. Đội chủ nhà liên tiếp thủng lưới thêm 2 lần từ những tình huống phòng ngự yếu kém.

Sau pha phạm lỗi của Diogo Dalot, John McGinn thực hiện thành công quả phạt đền đưa Aston Villa vượt lên ở phút 48. Bàn thua tiếp theo của “Quỷ đỏ” đến sau đó chỉ 5 phút. Thủ môn Senne Lammens vất vả cản phá cú đánh đầu của chính đồng đội Leny Yoro nhưng không thể ngăn Leon Goretzka ghi bàn cận thành.

Bàn thua liên tiếp khiến Man Utd trục trặc. Đội chủ nhà giữ bóng nhiều hơn đối thủ trong hiệp 2 (60%) nhưng phải đến cuối trận mới tạo ra được sức ép rõ rệt. Trong thời gian bù giờ, những cầu thủ dự bị vào sân cứu huấn luyện viên Carrick và đội chủ sân Old Trafford thoát cảnh thất bại.

Sau khi Joshua Zirkzee rút ngắn tỷ số còn 3-4, Patrick Dorgu lập công trong tình huống phạt góc để gỡ hòa 4-4. Man Utd không thua nhưng vẫn rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” sau vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh. Họ chỉ xếp trên Sunderland nhờ chỉ số phụ và hơn Crystal Palace 1 điểm.

vtcnews.vn Xem link nguồn