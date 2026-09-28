Ghép thành công tế bào gốc đồng loại điều trị ca bệnh suy tủy xương vô căn tại BVTW Huế

Bệnh nhi là cháu P.T.M.D (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng). Cháu khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, và phải truyền máu, tiểu cầu liên tục. Bên cạnh đó, bệnh nhi bị bạch cầu hạt nên nhiễm trùng từng đợt.

Tại BVTW Huế, bệnh nhi được làm các đầy đủ các xét nghiệm và được chẩn đoán suy tủy xương vô căn.

Theo BVTW Huế, đây là một căn bệnh hiểm nghèo, xảy ra khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài.

Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh.

Hiện sức khỏe của cháu P.T.M.D (4 tuổi, đến từ TP Đà Nẵng) hoàn toàn ổn định.

Trước tình trạng bệnh nguy hiểm và độ khó của ca bệnh, Ban Giám đốc BVTW Huế tiến hành hội chẩn và lên kế hoạch chữa trị cho bệnh nhi. .

Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy cháu D. phù hợp tủy hoàn toàn với em trai 1,5 tuổi, nặng 10 kg. Tuy nhiên, hai chị em có biểu hiện bất đồng nhóm máu (bệnh nhân là nhóm máu O, trong khi nhóm máu của người hiến là B).

Ban Giám đốc bệnh viện BVTW Huế đã quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân, giúp làm giảm hiệu giá kháng thể, để trong ngày lấy tủy, không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ.

Ghép tế bào gốc đồng loại để điều trị suy tủy xương vô căn là phương pháp mới, lần đầu tiên được triển khai tại BVTW Huế.

Đây là phương pháp mới, lần đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đặc biệt, việc lấy tủy xương từ người hiến 1,5 tuổi, nặng 10kg là trường hợp người hiến có độ tuổi nhỏ nhất. Với sự phối hợp của các khoa, quá trình thu hoạch tủy xương đã thành công.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xảy ra một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc và điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của cháu hiện hoàn toàn ổn định. Các dòng tế bào máu đang phục hồi rất tốt và cháu không còn phụ thuộc vào việc truyền máu.

BVTW Huế chúc mừng và cho ra viện 3 ca ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. Cả 3 trường hợp đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột. Hiện tại, cả 3 bệnh nhi đều đã phục hồi các dòng tế bào máu, sức khỏe ổn định và hoàn toàn thoát khỏi tình trạng phải truyền máu định kỳ.