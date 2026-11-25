Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu cho người bệnh. Ảnh: THANH HẰNG

Sau 18 năm được ghép tế bào gốc, anh Lâm Tiến Bình (47 tuổi, quê Lạng Sơn) vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt và làm việc bình thường. Anh là bệnh nhân đầu tiên được ghép tế bào gốc đồng loài tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Câu chuyện của anh được chia sẻ tại lễ kỷ niệm 20 năm triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu, diễn ra chiều 25-11.

Năm 2008, khi mắc bệnh lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt (ung thư máu), anh Lâm Tiến Bình được ghép tế bào gốc từ người anh ruột. Sau ghép, anh tiếp tục dùng thuốc khoảng 6 tháng theo chỉ định của bác sĩ. Đến nay, anh không còn phải điều trị, sức khỏe ổn định, vẫn duy trì chơi pickleball và đi bộ.

“Lúc biết mắc bệnh, tôi rất hoang mang, gia đình cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế. May mắn được các bác sĩ tư vấn, điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc. Đến nay, tôi có cuộc sống mới, sức khỏe ổn định và không còn phải điều trị”, anh chia sẻ.

Trường hợp khác là chị Dương Thị Chiến (34 tuổi, quê Hà Tĩnh), phát hiện mắc ung thư máu từ khi còn trẻ. Sau nhiều năm điều trị bằng thuốc nhưng bệnh tiến triển nặng, sức khỏe suy kiệt, chị được ghép tế bào gốc từ người anh trai. Hơn 12 năm sau ca ghép, sức khỏe chị ổn định, đã có gia đình, con gái 4 tuổi và công việc kinh doanh riêng.

PGS-TS Nguyễn Hà Thanh chia sẻ kết quả sau 20 năm thực hiện ghép tế bào gốc. Ảnh: THANH HẰNG

Theo PGS-TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tháng 11-2006, viện thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên. Đến tháng 5-2008, viện tiếp tục triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loài, với nguồn tế bào gốc từ anh chị em ruột có mức độ tương thích miễn dịch hoàn toàn với người bệnh.

Đến tháng 10-2026, viện đã thực hiện hơn 800 ca ghép, gồm 377 ca ghép tự thân và 423 ca ghép đồng loài. Ngân hàng Tế bào gốc của viện hiện lưu trữ hơn 7.000 đơn vị, trong đó gần 4.000 đơn vị máu dây rốn cộng đồng.

PGS-TS Nguyễn Hà Thanh cho biết, từ những ca ghép đầu tiên, viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đưa ghép tế bào gốc tạo máu trở thành phương pháp điều trị thường quy. Viện tiếp tục phát triển kỹ thuật, chuyển giao chuyên môn cho các bệnh viện, giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị này.