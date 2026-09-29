Ghép tế bào gốc cứu sống bé 4 tuổi bị suy tuỷ xương vô căn

Ngày 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi suy tủy xương vô căn được chữa trị thành công với phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại.

Hình ảnh cháu bé được điều trị thành công. Ảnh: Bệnh viện TW Huế cung cấp.

Bệnh nhi là cháu P.T.M.D (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng), bị khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu, tiểu cầu liên tục. Bên cạnh đó, bạch cầu hạt nên cháu bị nhiễm trùng từng đợt, qua các xét nghiệm được chẩn đoán suy tủy xương vô căn.

Suy tuỷ xương vô căn được xem là bệnh hiểm nghèo, xảy ra khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài. Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh.

Lãnh đạo bệnh viện tặng hoa chúc mừng ca bệnh. Ảnh: Bệnh viện TW Huế

Trước tình trạng bệnh nguy hiểm và độ khó của ca bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành hội chẩn và lên kế hoạch cho cháu. Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy cháu phù hợp tủy hoàn toàn với em trai 1,5 tuổi, nặng 10 kg. Tuy nhiên, hai chị em có biểu hiện bất đồng nhóm máu (bệnh nhân là 0, trong khi nhóm máu của người hiến là B). Việc ghép tế bào gốc đồng loại trên người hiến tuỷ quá nhỏ (nhỏ nhất Việt Nam) có bất đồng nhóm máu là một vấn đề cần quan tâm và cân nhắc.

Ban Giám Đốc bệnh viện đã quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân, giúp làm giảm hiệu giá kháng thể, để trong ngày lấy tủy, không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ. Đây là phương pháp mới và Bệnh viện Trung ương Huế là nơi triển khai đầu tiên kỹ thuật này. Không những thế, việc lấy tủy xương từ cháu bé 1,5 tuổi, nặng 10kg là người hiến có độ tuổi nhỏ nhất của Việt Nam, đồng thời với sự phối hợp nhịp nhàng của các khoa, việc thu hoạch tủy xương đã thành công tốt đẹp.

Ban Giám đốc bệnh viện chúc mừng các bệnh nhi được điều trị thành công dịp này. Ảnh: Bệnh viện TW Huế

Trong quá trình ghép, cháu bé có xảy ra một số biến chứng, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc tận tình và điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của cháu hiện tại đã hoàn toàn ổn định. Các dòng tế bào máu đang phục hồi rất tốt và cháu không còn phụ thuộc vào việc truyền máu.

Tính đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng đối với bệnh nhi Thalassemia, bệnh viện đã thực hiện 23 ca ghép đồng loại chỉ trong vòng 24 tháng, đạt số lượng lớn nhất cả nước trong khoảng thời gian này.

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