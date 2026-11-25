Chiều 25/11, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tạo máu (2006 – 2026). Đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình đầy thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào trong suốt 20 năm “Ghép tế bào gốc - Hồi sinh những cuộc đời”.

Hơn 20 năm trước, trong điều kiện còn khó khăn, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã dồn mọi nguồn lực, tâm huyết, trí tuệ để triển khai hoạt động ghép tế bào gốc tạo máu - phương pháp có thể đem lại cuộc cách mạng trong điều trị bệnh máu.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

Với những kinh nghiệm, kiến thức đã tích luỹ, tháng 11/2006, PGS.TS Bạch Quốc Khánh cùng các y bác sĩ của Viện đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên. Đến tháng 5/2008, Viện tiếp tục triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loài phù hợp hoàn toàn HLA từ anh chị em ruột, đánh dấu một kỷ nguyên mới: Đưa ghép tế bào gốc trở thành một phương pháp điều trị đầy triển vọng cho những người mắc bệnh lý huyết học điều trị tại Viện.

Nhằm mở rộng nguồn tế bào gốc và làm chủ những kỹ thuật ghép phức tạp hơn, Viện quyết định đầu tư nhân lực, trang thiết bị để xây dựng Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ Nhật Bản. Đó là một dấu ấn quan trọng trên chặng đường 20 năm nỗ lực không ngừng phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc.

Tháng 4/2014, Viện đã hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thu thập máu dây rốn do các sản phụ hiến tặng.

Cuối năm 2014, đầu năm 2015, Viện thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên cho chị Hoàng Thị Thuỳ Linh. Sau gần 12 năm, chị Linh vẫn khoẻ mạnh và có cuộc sống bình an.

Đến nay, Ngân hàng Tế bào gốc đã lưu trữ trên 7.000 đơn vị tế bào gốc, trong đó có gần 4.000 đơn vị tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng, đem đến hy vọng cho rất nhiều người bệnh không có người thân phù hợp hoàn toàn HLA.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng thời, các y bác sĩ của Viện tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc nửa hoà hợp. Đây là kỹ thuật chỉ cần nguồn tế bào gốc phù hợp HLA 50% từ anh chị em ruột, bố mẹ, con ruột, thậm chí là anh chị em họ…, giúp tăng khả năng tìm nguồn tế bào gốc để ghép lên tới 90% - 100%.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, sau 20 năm, đến tháng 10/2026, Viện đã thực hiện trên 800 ca ghép (gồm 377 ca ghép tự thân và 423 ca ghép đồng loài, riêng ghép nửa hoà hợp đã đạt 150 ca), trở thành một trong những cơ sở ghép tế bào gốc tạo máu nhiều nhất của cả nước.

Kỹ thuật ghép tế bào gốc được ứng dụng điều trị cho nhiều bệnh lý hơn và độ tuổi ghép ngày càng được mở rộng. Công tác dự phòng, phát hiện và xử trí các biến chứng sau ghép cũng đạt được nhiều bước tiến bộ vượt bậc, đem đến cơ hội sống cho ngày càng nhiều người bệnh ung thư máu.

Khẳng định những nỗ lực của Viện, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, cho biết, ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những dấu ấn chuyên môn đáng tự hào trên hành trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển của Viện. Mỗi bước tiến đều gắn với sự quan tâm, định hướng của Bộ Y tế và các thế hệ lãnh đạo Viện; cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự kiên trì học hỏi, nghiên cứu và làm chủ kỹ thuật của đội ngũ chuyên môn.

Từ những kỹ thuật ghép ban đầu, Viện đã triển khai nhiều phương pháp ghép phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao như: Ghép nửa hòa hợp, ghép máu dây rốn (cùng huyết thống và không cùng huyết thống), ghép kết hợp các nguồn tế bào gốc và ghép chọn lọc CD34+… Labo tế bào gốc - ghép và nhiều xét nghiệm chuyên sâu, hiện đại được ứng dụng và chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần quan trọng vào thành công của mỗi ca ghép.

Người ghép tế bào gốc có cuộc sống khỏe mạnh chia sẻ tại chương trình.

Những nỗ lực đó đã đem đến hiệu quả điều trị lâu dài: Tỷ lệ tử vong liên quan đến ghép đồng loài hiện giảm xuống dưới 5%. Tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính ghép đồng loài đạt khoảng 70%; tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm ở nhóm bệnh máu lành tính đạt khoảng 80–90%.

"Đằng sau những con số ấy là những người bệnh được trở về với gia đình, tiếp tục học tập, lao động, lập nghiệp và thực hiện những ước mơ tưởng chừng đã dang dở", Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương bày tỏ.

Đặc biệt, tỷ lệ ghép tế bào gốc cho bệnh nhi ung thư máu chiếm khoảng 30%. Sau khi kiên cường, dũng cảm vượt qua hành trình ghép, những em nhỏ dần khôn lớn, trưởng thành; nhiều người bệnh đã kết hôn, sinh con, tiếp tục làm việc, cống hiến và vươn tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế khẳng định vai trò của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tại Việt Nam.

Theo TS Nguyễn Ngô Quang, với hệ sinh thái ghép tế bào gốc tạo máu toàn diện kể trên, đó là nền tảng để sắp tới Bộ Y tế giao cho Viện triển khai liệu pháp tế bào CAR-T và định hướng trở thành trung tâm hỗ trợ, đào tạo và chuyển giao liệu pháp tế bào tại Việt Nam.

Ghép tế bào gốc giúp nhiều người bệnh hồi sinh.

Tại chương trình, có nhiều câu chuyện xúc động của bệnh nhân mắc ung thư máu được chia sẻ.

15 năm trước, chị Trịnh Thị Thanh Lợi (SN 1974, ở Hải Phòng) phát hiện lòng bàn tay chuyển sang màu vàng nhạt. Đi khám ở bệnh viện địa phương chị được chẩn đoán nghi ngờ mắc bệnh về gan.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm gan hoàn toàn bình thường, nhưng các chỉ số máu giảm rất sâu. Khám chuyên sâu, chị được chẩn đoán xác định mắc bệnh suy tuỷ xương mãn tính, bị suy cả 3 dòng tế bào (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Nếu chỉ duy trì truyền máu và tiểu cầu kéo dài, cơ thể sẽ xuất hiện các đốm đỏ dưới da do không thích ứng, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tính mạng.

Chị Thanh Lợi tại chương trình.

Đầu năm 2012, chị được chuyển từ Hải Phòng lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Chị chia sẻ: "Khi mới phát hiện bệnh, gia đình rất sốc và từng tính đến phương án sang Singapore để ghép tế bào gốc. Tuy nhiên, sau khi lên Viện, gặp BS Võ Thị Thanh Bình - Trưởng Khoa Ghép tế bào gốc, cùng đội ngũ y bác sĩ và được tiếp xúc với những bệnh nhân đã ghép thành công trước đó, gia đình tôi cảm thấy rất an tâm và quyết định ở lại viện điều trị".

Phương pháp ghép tế bào gốc cho chị Lợi là ghép đồng loài (sử dụng tế bào gốc từ người hiến). "Nhà tôi có 4 anh trai, tôi là em út nên các anh rất thương và đều sẵn sàng đi xét nghiệm. BS Bình sau đó đã chọn người anh có chỉ số phù hợp nhất với tôi để hiến tế bào gốc", chị Lợi xúc động kể.

Với tỷ lệ hoà hợp cao, ca ghép diễn ra thành công. Sau thời gian điều trị ổn định, chị Lợi xuất viện về gia đình, hoà nhập với cuộc sống và trở lại công việc.

Đến nay, bước sang năm thứ 15 ghép tế bào gốc, sức khỏe của chị đều hoàn toàn bình thường, chị đã có cháu ngoại.

Từng bi quan tưởng rằng "ung thư là cửa tử", nhờ kỹ thuật ghép tế bào gốc, giờ đây, sức khỏe của chị ổn định, vài năm mới quay lại bệnh viện tái khám. Chia sẻ với phóng viên, chị xúc động bày tỏ: "Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể y bác sĩ luôn tận tâm đối với người bệnh, đặc biệt là sự tận tụy và y đức của BS Võ Thị Thanh Bình đã tái sinh ra tôi lần thứ hai".