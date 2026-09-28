Ghép tế bào gốc cho ca suy tủy xương vô căn đầu tiên tại Huế

Chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho cháu P.T.M.D. (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng), sau khi được điều trị thành công bệnh suy tủy xương vô căn bằng phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại.

Cháu D. khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục. Do bạch cầu hạt giảm, cháu D. bị nhiễm trùng từng đợt. Sau khi được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, cháu D. được chẩn đoán suy tủy xương vô căn.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép tế bào gốc. Ảnh: BT.

Theo các bác sĩ, suy tủy xương vô căn là bệnh hiểm nghèo, xảy ra khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài.

Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh.

Trước tình trạng bệnh của cháu D., các bác sĩ tiến hành hội chẩn và lên kế hoạch điều trị. Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy cháu phù hợp hoàn toàn với em trai 1,5 tuổi, nặng 10kg. Tuy nhiên, hai chị em có biểu hiện bất đồng nhóm máu, trong đó bệnh nhân nhóm máu O, còn người hiến nhóm máu B.

Bệnh viện quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể. Nhờ đó, trong ngày lấy tủy, ê-kíp không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ.

Đây là phương pháp mới, lần đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đặc biệt, việc lấy tủy xương từ người hiến 1,5 tuổi, nặng 10kg là trường hợp người hiến có độ tuổi nhỏ nhất. Với sự phối hợp của các khoa, quá trình thu hoạch tủy xương đã thành công.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng bệnh nhi xuất viện. Ảnh: BT.

Trong quá trình ghép, trẻ xảy ra một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc và điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của cháu hiện hoàn toàn ổn định. Các dòng tế bào máu đang phục hồi rất tốt và cháu không còn phụ thuộc vào việc truyền máu.

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng và cho ra viện 3 ca ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. Cả 3 trường hợp đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột.

Tính đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng đối với bệnh nhi Thalassemia, bệnh viện đã thực hiện 23 ca ghép đồng loại chỉ trong vòng 24 tháng, đạt số lượng lớn nhất cả nước trong khoảng thời gian này.