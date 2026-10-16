Ghép tạng Việt Nam:Những bứt phá vượt bậc

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Hiến và Ghép tạng Việt Nam năm 2026, thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng nhân viên y tế trong nước và quốc tế.

GS.TS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam khẳng định, ghép tạng là điều kỳ diệu của y học và là một trong những phát minh vĩ đại của nhân loại trong thế kỷ XX. Dù đi sau thế giới hơn 40 năm, nhưng đến nay lĩnh vực ghép tạng Việt Nam đã theo kịp trình độ chung của thế giới. Thành tựu này xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc luôn xem ghép tạng là biện pháp duy nhất cứu sống bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối, cùng vai trò nòng cốt của Hội Ghép tạng Việt Nam trong công tác đào tạo liên tục. Theo GS.TS Phạm Gia Khánh, Hội đóng vai trò như một môi trường học tập lớn, nơi các báo cáo từ thực tiễn sinh động giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng y bác sĩ trên cả nước.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị.

Đánh giá về sự phát triển của lĩnh vực ghép tạng, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, số lượng ca ghép tạng trong hai năm qua đã tăng gấp bốn lần so với tổng số của tất cả các năm trước cộng lại. Cả nước hiện có 34 bệnh viện đủ điều kiện ghép tạng, nhiều đơn vị thực hiện thường quy ghép đa tạng và các cơ sở y tế tư nhân cũng đã bắt đầu tham gia. Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện hành lang pháp lý. Hiện hồ sơ về luật sửa đổi, bổ sung liên quan hiến, ghép mô, tạng cùng các nội dung về tế bào, mô và máu đang được tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét. Nếu được thông qua sẽ tháo gỡ các vướng mắc về y đức, bổ sung nhóm người hiến tạng (như người chết tuần hoàn); cơ chế tài chính hỗ trợ người hiến, ghép mô tạng. Đại diện Bộ Y tế đề nghị Hội Ghép tạng Việt Nam cùng các đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng thực hành, chú trọng an toàn người hiến, người nhận và chăm sóc lâu dài sau ghép, đồng thời đẩy mạnh truyền thông vận động hiến tạng từ người chết chết não và chết tuần hoàn nhằm giảm thiểu nguy cơ thương mại hóa.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

BSCKII Trần Thanh Thủy- Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng khẳng định, phát triển y tế chuyên sâu được TP Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thành phố đang tập trung xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế để hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Trong đó, Bệnh viện Đà Nẵng là hạt nhân nòng cốt triển khai các kỹ thuật điều trị phức tạp. Ngành Y tế thành phố sẽ tiếp tục củng cố năng lực chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tuyến Trung ương trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và đẩy mạnh truyền thông hiến mô tạng cứu người.

TS Lê Đức Nhân- Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng phát biểu tại hội nghi.

Về phía đơn vị đăng cai, TS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ đơn vị đã triển khai kỹ thuật ghép thận từ năm 2006 và đến tháng 10-2025 đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Mục tiêu của bệnh viện là giúp người dân khu vực Miền Trung có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ghép tạng hiện đại ngay tại địa phương.

Hội nghị lần này nhận hơn 150 báo cáo khoa học từ 20 trung tâm ghép tạng trong nước cùng 9 báo cáo quốc tế từ Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, tập trung vào kỹ thuật ghép, chăm sóc điều trị trước và sau ghép, đạo đức, pháp lý và giải pháp tăng nguồn hiến tạng.

Ngoài chương trình chính diễn ra trong 2 ngày 16, 17-10 gồm 32 phiên khoa học, chuyên đề với khoảng 225 nội dung trình bày, trước đó hội nghị đã diễn ra ba chương trình đào tạo về điều phối viên hiến, ghép mô tạng và chẩn đoán chết não. Thông qua các phiên khoa học và chương trình đào tạo, BTC kỳ vọng tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, cơ sở y tế trong nước và quốc tế, góp phần giải quyết các rào cản, thúc đẩy chuyên ngành ghép tạng Việt Nam tiếp tục hội nhập và phát triển.

Hội Ghép tạng Việt Nam vinh danh 15 nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp ghép tạng nước nhà.

Dịp này, Hội Ghép tạng Việt Nam đã vinh danh 15 nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp ghép tạng nước nhà