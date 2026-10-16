Ghép tạng Việt Nam có bước tiến vượt bậc, từng bước bắt kịp trình độ ghép tạng thế giới

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế (hàng đầu, bìa phải) cùng các nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành tham dự hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội nghị do Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp Hội Ghép tạng Việt Nam và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ đến từ nhiều trung tâm ghép tạng trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ chuyên môn và tháo gỡ những khó khăn trong phát triển lĩnh vực ghép tạng.

Theo lãnh đạo Hội Ghép tạng Việt Nam, mặc dù khởi đầu muộn hơn thế giới trên 40 năm, lĩnh vực ghép tạng Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, từng bước bắt kịp trình độ ghép tạng thế giới.

Thành tựu này trước hết đến từ tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc, những người luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, làm chủ kỹ thuật nhằm cứu sống người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

Bên cạnh đó, Hội Ghép tạng Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ trên cả nước.

GS.TS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội nghị khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam là diễn đàn giá trị để các y bác sĩ, nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tri thức mới về ghép thận, ghép gan, ghép tim - phổi, ghép tế bào gốc cũng như các công tác điều phối hiến tạng và hồi sức tích cực.

Hội nghị lần này có hơn 150 báo cáo khoa học đến từ 20 trung tâm ghép tạng trong nước và 9 báo cáo quốc tế, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Australia, Hàn Quốc, Thái Lan và các quốc gia khác.

Nội dung tập trung vào kỹ thuật ghép các loại tạng, chăm sóc và điều trị người bệnh trước, sau ghép; các vấn đề liên quan đến hiến, lấy và điều phối ghép tạng.

Ban tổ chức hội nghị vinh danh các nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành có nhiều đóng góp cho lĩnh vực ghép tạng Việt Nam. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đáng chú ý, nhiều báo cáo đề cập đến những vấn đề về đạo đức, pháp lý trong hoạt động ghép tạng, cùng các giải pháp gia tăng nguồn tạng hiến từ người chết. Đây được xác định là những vấn đề quan trọng cần tháo gỡ nhằm thúc đẩy lĩnh vực ghép tạng Việt Nam phát triển.

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua hội nghị sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên, cơ sở y tế và đội ngũ chuyên gia; góp phần nâng cao năng lực ghép tạng, mang lại thêm cơ hội sống cho người bệnh.