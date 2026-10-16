Ghép tạng Việt Nam: Chiến lược hội nhập và phát triển bền vững

Tại chương trình, Hội Ghép tạng Việt Nam vinh danh 15 cá nhân đầu ngành có nhiều đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kết nối chuyên gia, cập nhật tiến bộ trong lĩnh vực ghép tạng

Hội nghị khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ XI-năm 2026, với chủ đề “Ghép tạng Việt Nam-chiến lược hội nhập và phát triển” diễn ra trong 2 ngày 16,17/10 với 32 phiên khoa học, chuyên đề với khoảng 225 nội dung trình bày; trong đó có các báo cáo của chuyên gia quốc tế đến từ Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và một số quốc gia khác.

Hội nghị là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm cập nhật tiến bộ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Sự kiện cũng là dịp để nhìn lại những bước tiến của ngành ghép tạng Việt Nam, thảo luận các thách thức và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam nhấn mạnh, dù đi sau thế giới hơn 40 năm, ngành ghép tạng Việt Nam đến nay đã bắt kịp trình độ quốc tế.

Kết quả này đến từ tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc trong nỗ lực làm chủ kỹ thuật cứu sống người bệnh suy tạng giai đoạn cuối; cùng vai trò quan trọng của Hội Ghép tạng Việt Nam trong việc đào tạo liên tục, kết nối và nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ trên cả nước.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Gia Khánh: Hội Ghép tạng Việt Nam đóng vai trò như “Trường đại học lớn”, nơi các báo cáo khoa học thực tiễn trở thành bài giảng thiết thực nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ. Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm cập nhật tri thức mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường hợp tác giữa các y bác sĩ trên toàn quốc.

Các báo cáo khoa học tại hội nghị đi sâu vào kỹ thuật chuyên môn, điều trị trước-sau ghép, quy trình hiến-lấy-điều phối tạng, cùng các vấn đề pháp lý, đạo đức y khoa và giải pháp gia tăng nguồn hiến tạng từ người chết. Qua đó, góp phần giải quyết các rào cản, thúc đẩy chuyên ngành ghép tạng Việt Nam tiếp tục hội nhập và phát triển

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm hành trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại đơn vị. Từ kỹ thuật ghép thận đầu tiên năm 2006 đến ca ghép gan đầu tiên được thực hiện thành công vào tháng 10/2025 với sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện từng bước làm chủ kỹ thuật và mở rộng phạm vi điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hướng tới mục tiêu giúp người bệnh miền trung tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, Bệnh viện Đà Nẵng đề xuất tăng cường hợp tác chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, điều phối hiến-ghép tạng liên cơ sở, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về nghĩa cử hiến mô, tạng cứu người.

Thúc đẩy hợp tác, hướng đến lợi ích người bệnh

Ghép tạng là lĩnh vực đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành, quy trình chăm sóc toàn diện và nguồn tạng hiến phù hợp. Bên cạnh phát triển kỹ thuật, việc nâng cao năng lực điều phối, đào tạo nhân lực, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở y tế và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến mô, tạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép gan vào tháng 10/2025 với sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trao đổi về hoàn thiện hành lang pháp lý, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung liên quan hiến, ghép mô, tạng cùng các nội dung về tế bào, mô và máu đang được tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội trong năm 2026.

Luật mới sẽ tháo gỡ các vướng mắc về đạo đức y khoa, quyền con người, mở rộng đối tượng hiến tạng (như người chết tuần hoàn), đồng thời quy định đồng bộ các cơ chế tài chính hỗ trợ. Bộ Y tế kỳ vọng sự phát triển của hành lang pháp lý sẽ tạo động lực tăng trưởng đột phá, hướng tới mục tiêu gia tăng số lượng ca ghép tạng gấp 3-5 lần trong thời gian tới.

Hội nghị khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ XI-năm 2026 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chia sẻ tri thức, kết nối các chuyên gia và cơ sở y tế trong nước, quốc tế, tạo động lực cho sự phát triển của lĩnh vực ghép tạng Việt Nam. Qua đó, các hoạt động khoa học, đào tạo và hợp tác chuyên môn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy vinh dự nhận Giải thưởng Unsung Hero 2026 (Người anh hùng thầm lặng) do Hội Ghép tạng Thế giới (TTS) trao tặng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các nội dung khoa học bao quát nhiều lĩnh vực như ghép thận, ghép gan, ghép tim-phổi, ghép gan trẻ em, ghép tụy-thận, ghép tế bào gốc, điều phối hiến và ghép mô, tạng, lựa chọn người hiến và người nhận, quản lý người bệnh sau ghép, gây mê hồi sức, chăm sóc điều dưỡng và bảo quản tạng.

Các phiên thảo luận tập trung vào kinh nghiệm thực hành, những vấn đề chuyên môn đặt ra trong quá trình triển khai kỹ thuật và các giải pháp nâng cao chất lượng điều trị.

Các chuyên gia trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bên cạnh đó, ba chương trình đào tạo trước hội nghị được tổ chức về điều phối viên hiến mô, tạng; điều phối viên ghép mô, tạng và chẩn đoán chết não. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực phối hợp và thúc đẩy hoạt động hiến, ghép mô, tạng.

Thông qua các phiên khoa học và chương trình đào tạo, hội nghị hướng đến tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, cơ sở y tế trong nước và quốc tế, góp phần phát triển lĩnh vực ghép tạng theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.