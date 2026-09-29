Ghép tạm tay vào chân bé trai lớp 3 bị cổng chào đè sập

Ngày 29/9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết bệnh nhi N.D.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3, trú Hà Tĩnh) đang được theo dõi sau ca phẫu thuật đặc biệt nhằm nuôi sống bàn tay bị đứt rời.

Bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện vào chiều 28/9 trong tình trạng chấn thương rất nặng. Bàn tay trái bị đứt rời, trong khi phần cẳng tay bị dập nát nghiêm trọng sau tai nạn.

Ê kíp phẫu thuật tiến hành cắt lọc, làm sạch phần mô dập nát ở đầu trên cẳng tay, xử lý mỏm cụt. Sau đó, phần bàn tay bị đứt lìa được chuyển vị, ghép tạm vào vùng cẳng chân trái để tận dụng hệ thống mạch máu tại đây nuôi sống bàn tay, chờ thời điểm thích hợp để nối trở lại.

Bệnh nhi dự kiến được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực 5-7 ngày. Trong thời gian này, bác sĩ sẽ đánh giá kết quả nuôi dưỡng bàn tay và tình trạng vết thương để có phương án điều trị tiếp theo.

Các bác sĩ thực hiện nối bàn tay vào chân để nuôi tay cho nạn nhân. Ảnh: Kim Long

Bác sĩ Phạm Xuân Bình, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết các bác sĩ sẽ theo dõi cho đến khi vùng cẳng tay bị dập nát ổn định, không xuất hiện nhiễm trùng. Khi đủ điều kiện, bàn tay sẽ được tách khỏi cẳng chân và chuyển lên nối trở lại với cánh tay.

Đại diện bệnh viện cũng cho biết bệnh nhi bị thiếu máu sau tai nạn. Đơn vị đã liên hệ Trung tâm Huyết học để bổ sung nguồn máu điều trị. Nếu lượng máu dự trữ không đáp ứng đủ, bệnh viện sẽ huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu hỗ trợ.

Trước đó, vào khoảng 13h20 phút ngày 28/9, tài xế điều khiển xe cẩu qua khu vực cổng làng thôn Hương Phong (xã Hương Khê) và xảy ra va chạm.

Cùng lúc này, chị L.T.G. (38 tuổi, trú xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai N.Đ.T đi qua. Cổng chào bằng bê tông cốt thép bất ngờ đổ sập, đè trúng xe chở 2 mẹ con.

Hiện bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Kim Long

Hậu quả, bé trai bị đứt cánh tay phải, còn người mẹ may mắn không bị thương. Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa bé trai ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Từ lúc con nhập viện đến nay, người mẹ gần như túc trực bên giường bệnh, vừa chăm con vừa thấp thỏm chờ từng thông tin từ bác sĩ. Theo gia đình, T. là con trai đầu của vợ chồng chị G, sau em còn một người em 5 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.