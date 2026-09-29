Ghép tạm bàn tay vào chân chờ hồi phục, ghép nối

Sáng nay (29/9), trao đổi với báo chí, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An - ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, liên quan đến cháu bé bị đứt rời bàn tay sau vụ sập cổng chào ở Hà Tĩnh, hiện tại bệnh viện đã thực hiện kỹ thuật nối bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để tạm thời duy trì sự sống cho bàn tay, phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ chuyển bàn tay từ cẳng chân lên nối trở lại.

Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cũng cho biết, bệnh nhân cần được theo dõi thêm khoảng 5-7 ngày mới có thể đánh giá. Việc nuôi dưỡng bàn tay để chờ ghép nối là bởi bệnh nhân (cháu N.D.T, học sinh lớp 3) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đứt rời bàn tay, dập nát cẳng tay. Do phần cẳng tay của trẻ bị dập nát nhiều, các bác sĩ chưa thể nối lại bàn tay vì nguy cơ phần nối bị hoại tử.

"Hiện tại tay vẫn hồng nhưng còn phải theo dõi một thời gian nữa mới biết chính xác tay còn sống hay không", ông Nguyễn Hoài Nam cho biết.

Hình ảnh bàn tay được ghép nối vào chân cháu T.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 28/9, cổng chào ở thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra sự cố sập đổ, đúng lúc này có người mẹ chở cháu T bằng xe máy đi qua, cổng đổ đè lên cháu T.

Theo người dân, thời điểm cổng chào sụp đổ, có xe tải cẩu chạy qua va chạm vào cổng, gây nên sự cố. Sau đó, xe tải cẩu này đã phối hợp nâng phần cổng đổ sập đè lên nạn nhân, để đưa cháu T ra đi bệnh viện.

Hiện Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.