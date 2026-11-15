Ghép gan trẻ em trước áp lực thiếu nguồn tạng

Ca phẫu thuật ghép tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 80 cho bệnh nhi nữ 22 tháng tuổi, nặng 11,6kg, mắc xơ gan giai đoạn cuối sau phẫu thuật điều trị teo đường mật. Người hiến gan là cha ruột của bệnh nhi.

Thông tin được Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ tại Hội nghị Ghép tạng nhi với sự tham gia của gần 200 chuyên gia, nhân viên y tế trong nước và quốc tế.

Theo bệnh viện, mỗi năm khu vực phía nam có khoảng 100-150 trẻ mắc teo đường mật bẩm sinh. Riêng Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện phẫu thuật Kasai cho gần 100 trẻ mỗi năm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 phát biểu tại Hội nghị Ghép tạng nhi. (Ảnh: TÂM NGUYỄN)

Phẫu thuật này nhằm bảo tồn, giúp bệnh nhi cải thiện dinh dưỡng, chuẩn bị cho việc ghép gan. Tuy nhiên, phương pháp này không điều trị dứt điểm bệnh. Khi tổn thương gan tiến triển nặng, nhiều trẻ phải ghép gan để duy trì sự sống.

Đáng chú ý, trẻ mắc teo đường mật chiếm khoảng 73% số bệnh nhi được ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Nhu cầu điều trị tích lũy qua các năm tạo áp lực lớn đối với năng lực ghép gan và nguồn tạng hiến.

Từ ca ghép gan đầu tiên năm 2005, Bệnh viện Nhi đồng 2 từng bước phát triển kỹ thuật với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước. Giai đoạn 2005-2019, bệnh viện thực hiện 13 ca ghép gan; giai đoạn 2021-2022 thực hiện thêm 12 ca. Từ năm 2023 đến nay, số ca ghép tăng nhanh với 55 trường hợp.

Phần lớn bệnh nhi được ghép gan từ người hiến sống là thân nhân. Năm 2025, bệnh viện thực hiện hai trường hợp ghép gan từ người hiến chết não, mở thêm hướng tiếp cận nguồn tạng cho trẻ mắc bệnh gan nặng.

Chuyên gia chia sẻ tại Hội nghị Ghép tạng nhi. (Ảnh: TÂM NGUYỄN)

Theo các bác sĩ, phát triển ghép gan trẻ em đòi hỏi sự phối hợp nhiều chuyên khoa, từ đánh giá trước ghép, phẫu thuật đến hồi sức và theo dõi lâu dài. Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn, việc mở rộng nguồn tạng hiến, hỗ trợ chi phí điều trị cho gia đình khó khăn có ý nghĩa quan trọng.

Với những trẻ mắc suy gan giai đoạn cuối, được ghép gan đúng thời điểm có thể quyết định cơ hội sống và phát triển. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với việc phát triển hệ thống ghép tạng nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh.