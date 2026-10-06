Ghép da cho bệnh nhân bỏng bô xe máy

Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật ghép da trên cẳng chân phải cho một bệnh nhân bị bỏng bô xe máy ở cẳng chân phải.

Trước đó, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, khiến bô xe máy đè lên cẳng chân phải trong khoảng 2–3 phút, gây đau rát dữ dội. Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Kiến An để thăm khám và điều trị.

Bệnh viện Kiến An phẫu thuật ghép da cho bệnh nhân bị bỏng nhiệt cẳng chân phải do bô xe máy. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận diện tích bỏng ở bắp chân phải chiếm khoảng 2% diện tích cơ thể, tổn thương bỏng độ IIIb, da nhợt và vận động cẳng chân hạn chế. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng nhiệt cẳng chân phải do bô xe máy.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt lọc vùng da bỏng, làm sạch và chuẩn bị nền ghép. Ê-kíp phẫu thuật lấy mảnh da kích thước khoảng 12 x 5 cm ở mặt trong đùi phải để ghép vào vùng khuyết da phía sau cẳng chân. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng một giờ. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, mảnh ghép bám tốt.

Sau 15 ngày, vùng ghép da hồng, tiến triển thuận lợi.

Các bác sĩ khuyến cáo, bỏng bô xe máy có thể xảy ra trong những tình huống đời thường. Tuy nhiên, tiếp xúc với nguồn nhiệt đủ lâu có thể gây tổn thương sâu, hoại tử da và mô dưới da. Khi bị bỏng, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn xử trí phù hợp.