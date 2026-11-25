Theo Công an TP. Hà Nội, trước sức hút của các trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa, ghép ảnh trên mạng xã hội, Công an xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội khuyến cáo, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân trên các ứng dụng, website trực tuyến, phòng ngừa nguy cơ lộ lọt dữ liệu và bị lợi dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Thời gian gần đây, các ứng dụng AI cho phép biến ảnh chân dung thành hình hoạt hình, mô hình đồ chơi hoặc tác phẩm nghệ thuật độc đáo thu hút đông đảo người dùng, đã trở thành trào lưu (trend) với mọi người. Tuy nhiên, việc tải ảnh lên nền tảng không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu khuôn mặt, thông tin nhận dạng cá nhân bị thu thập, khai thác trái phép.

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân qua trào lưu ghép ảnh AI. (Ảnh minh họa)

Đáng lo ngại, hình ảnh có thể bị cắt ghép thành video, hình ảnh giả mạo (Deepfake) phục vụ lừa đảo, bôi nhọ danh dự, thậm chí tống tiền. Các đối tượng xấu còn lợi dụng trào lưu này để phát tán đường link giả mạo, dụ cài đặt phần mềm chứa mã độc hoặc chiếm quyền truy cập thiết bị.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng ứng dụng AI có nguồn gốc rõ ràng; tìm hiểu kỹ chính sách bảo mật; hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình, trẻ em và thông tin nhạy cảm. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, tùy tiện cấp quyền truy cập hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho nền tảng không đáng tin cậy.

Khi phát hiện dấu hiệu bị đánh cắp thông tin, nhiễm mã độc hoặc giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng bảo vệ tài khoản, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an gần nhất. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.