Ghép 2 ca thận thành công, lập kỷ lục mới về thời gian bảo quản tạng

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công 2 ca ghép thận có sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort vào các ngày 4 và 15/10 năm 2026.

Thành công này nâng tổng số ca ghép thận ứng dụng công nghệ LifePort tại Bệnh viện Trung ương Huế lên 5 trường hợp, đồng thời xác lập cột mốc kỷ lục về khả năng bảo quản tạng lên tới 18 giờ trong hành trình vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800 km.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, ở ca ghép thứ 4, người nhận là một bệnh nhi nam 12 tuổi, tiếp nhận thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội.

Ngay sau phẫu thuật, quả thận ghép hồi phục chức năng tức thì và tiết nước tiểu sớm ngay trên bàn mổ. Thể tích nước tiểu đạt khoảng 3.000 ml trong 24 giờ đầu, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000 - 2.500 ml mỗi 24 giờ, và bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị sát sao trong giai đoạn hậu phẫu.

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công 2 ca ghép thận có sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, lập kỷ lục mới về thời gian bảo quản tạng tại Việt Nam

Trong khi đó, ca ghép thứ 5 đánh dấu một hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt đầy thử thách. Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ekip thuộc Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 tiếng từ Huế vào Gia Lai.

Sau khi phẫu thuật lấy tạng, quả thận lập tức được đưa vào máy LifePort để bảo quản và vận chuyển qua đường hàng không với hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế nhằm tối ưu hóa thời gian. Toàn bộ hành trình của đoàn kéo dài khoảng 35 tiếng 30 phút với quãng đường di chuyển hơn 1.800 km.

Trong đó, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 tiếng - con số kỷ lục trong điều kiện khoảng cách địa lý xa và kết hợp nhiều phương tiện vận chuyển. Dù trải qua chặng đường dài, thận ghép ngay sau khi tái tưới máu hồng hào, căng chắc và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Hiện tại, chức năng thận của người bệnh đang phục hồi tốt, ổn định.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, thành công từ 2 ca ghép trên cho thấy vai trò thiết yếu của việc ứng dụng máy LifePort khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương xa trung tâm ghép. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa mạng lưới điều phối, đơn vị tiếp nhận người hiến, đội ngũ lấy và vận chuyển tạng, hãng vận chuyển hàng không cùng toàn bộ ekip phẫu thuật.