Ghen với vợ của tình cũ, tôi quên mất mình cũng đã có chồng

Nhớ thương tình cũ dù có cuộc hôn nhân êm đềm

Vy kết hôn với Nhân được hai năm. Chồng cô có công việc ổn định, kinh tế vững vàng, lại luôn biết cách quan tâm và chiều chuộng vợ.

Ngay từ khi mới cưới, Vy đề nghị chưa sinh con để hai người có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống riêng. Nhân chẳng những không phản đối mà còn tôn trọng mọi quyết định của cô.

Trong mắt bạn bè, Vy là người phụ nữ may mắn. Nhưng không ai biết rằng, phía sau những ngày tháng bình yên ấy, cô vẫn chưa thể quên Quốc, mối tình đầu đã có gia đình riêng.

Quốc từng là người đàn ông khiến Vy rung động mãnh liệt. Dù cả hai đã chia tay và mỗi người có một cuộc sống khác, cô vẫn âm thầm giữ hình bóng anh trong lòng.

Vy không muốn có con với Nhân, một phần vì cô chưa thực sự toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân hiện tại. Cô vẫn còn vấn vương mối tình cũ.

Chuyến công tác Đà Lạt khơi dậy mối tình ngang trái

Cơ hội đến khi Vy đi công tác tại Đà Lạt và tình cờ phát hiện Quốc cũng lưu trú trong cùng khách sạn.

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là lời chào hỏi xã giao cuối cùng lại trở thành khởi đầu cho những sai lầm không thể cứu vãn. Quốc chủ động mời Vy đi ăn, còn cô chẳng ngần ngại nhận lời.

Qua những câu chuyện, Vy biết Quốc đang có cuộc sống gia đình khá viên mãn. Vợ anh chu đáo, hai con ngoan ngoãn, tổ ấm lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Đáng lẽ phải mừng cho người mình từng yêu, Vy lại cảm thấy khó chịu. Cô ghen tị với người phụ nữ đang đường hoàng đứng bên cạnh Quốc, được anh chăm sóc và cùng anh nuôi dạy những đứa trẻ.

Trong năm ngày công tác, Vy liên tục tìm cớ gặp Quốc. Họ ăn tối, trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ như thể chưa từng có cuộc chia ly.

Đến tối cuối cùng, sau bữa ăn, Vy rủ Quốc cùng vào quán bar uống rượu và vượt giới hạn cùng Quốc khi anh đã ngà ngà say.

Đêm ấy, Vy cảm thấy mình cuối cùng cũng giành lại được người đàn ông từng thuộc về mình. Nhưng với Quốc, đó lại là một sai lầm. Khi tỉnh táo trở lại, anh hối hận và vội vã rời đi.

Vy không ngờ cuộc gặp gỡ mà cô tưởng sẽ khiến mình hạnh phúc lại mở đầu cho những ngày tháng bất an.

Cô từng ghen tị với vợ Quốc vì người phụ nữ ấy có được tình yêu và sự chăm sóc của anh. Nhưng trong cơn ghen mù quáng, Vy quên mất rằng bản thân cũng đang sở hữu một mái ấm đáng quý. Ảnh minh họa

Ghen tuông với vợ nhân tình, liên tục nhắn tin níu kéo

Trở về sau chuyến công tác, Vy không thể ngừng nghĩ đến Quốc. Cô thường xuyên nhắn tin hỏi anh đang làm gì, có nhớ cô không, bao giờ hai người mới gặp lại, nhưng những câu trả lời nhận được luôn khiến cô hụt hẫng.

Khi Quốc nói đang đưa vợ con đi chơi, Vy thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Khi anh nhắc đến bữa cơm gia đình hay một buổi tối ở bên con gái, cô lại tưởng tượng ra cảnh anh hạnh phúc bên người phụ nữ khác.

Có lúc không chịu nổi nỗi nhớ giày vò, Vy chủ động nhắn tin cho Quốc, thú nhận rằng dù chồng đang ở ngay bên cạnh, tâm trí cô vẫn chỉ hướng về anh. Những cảm xúc dành cho người tình khiến cô không còn đủ bình tĩnh để đối diện với cuộc sống thường ngày.

Từ đó, Vy liên tục gửi tin nhắn than thở, trách Quốc khiến cô thao thức suốt đêm, chẳng thể tập trung làm việc và còn bị cấp trên khiển trách. Cô vừa day dứt vì sai lầm của mình, vừa ấm ức khi nhận ra người đàn ông ấy vẫn có thể vui vẻ trở về với gia đình, trong khi bản thân lại chìm đắm trong nhớ nhung và ghen tuông.

Trong một lần nhắn tin, Vy không giấu nổi nỗi bất mãn, cô cảm thấy Quốc chỉ tìm đến mình để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, dỗ dành cô trong chốc lát rồi lại quay về bên vợ con, mặc cô một mình chật vật với những cảm xúc hỗn độn. Cô thừa nhận mình biết mối quan hệ này là sai trái, nhưng càng muốn thoát ra lại càng không thể kiểm soát lòng mình.

Quốc đáp lại bằng sự mệt mỏi và áy náy. Anh khẳng định không thể bỏ mặc vợ con, cũng chẳng muốn tiếp tục sống trong cảnh giấu giếm và phản bội. Anh nhắn rằng sau khi Vy chìm vào giấc ngủ, anh vẫn sẽ trở về với gia đình, còn bản thân thì phải đối diện với cảm giác tội lỗi vì những gì đã làm.

Lời thú nhận ấy chẳng những không khiến Vy tỉnh ngộ mà còn châm ngòi cho cơn giận dữ. Cô lập tức chất vấn Quốc, cho rằng anh đang hành xử như thể chỉ mình anh mới có gia đình cần bảo vệ.

Vy cay đắng nhắc lại đêm hai người vượt quá giới hạn, như muốn buộc anh phải thừa nhận rằng chính anh cũng đã lựa chọn phản bội, chứ không thể một mình cô gánh chịu mọi day dứt.

Vy muốn Quốc nhớ rằng cô cũng đang phản bội chồng vì anh. Nhưng cô không nhận ra rằng, trong khi mình đòi hỏi một vị trí đặc biệt, Quốc chưa từng có ý định đánh đổi cuộc sống hiện tại để lựa chọn cô.

Chồng vô tình đọc được tin nhắn, hôn nhân đứng trước bờ vực tan vỡ

Bi kịch xảy ra vào một ngày Vy không ngờ tới. Nhân mượn điện thoại của vợ để giải quyết công việc. Trong lúc thao tác, anh vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Vy và một người đàn ông lạ. Ban đầu chỉ là vài dòng tin nhắn khiến anh nghi ngờ, nhưng càng đọc, Nhân càng cảm thấy lạnh người.

Những lời nhớ nhung, trách móc và nhắc lại đêm ở Đà Lạt phơi bày sự thật mà anh chưa bao giờ tưởng tượng đến. Người vợ anh yêu thương, người phụ nữ từng được anh tin tưởng tuyệt đối, đã phản bội mình.

Khi Nhân chất vấn, Vy không thể tiếp tục chối cãi. Cô bật khóc, thừa nhận chuyện đã xảy ra và liên tục xin chồng tha thứ. Vy hứa sẽ cắt đứt liên lạc với Quốc, sẽ không bao giờ tái phạm. Cô nói mình vẫn yêu Nhân, không muốn gia đình tan vỡ và chỉ nhất thời yếu lòng trước người cũ.

Nhưng càng nghe, Nhân càng đau đớn. Điều khiến anh tổn thương không chỉ là sự phản bội, mà còn là việc người vợ anh hết lòng chiều chuộng lại âm thầm dành tình cảm cho một người đàn ông khác suốt thời gian dài.

"Em nói không muốn mất anh, nhưng em đã nghĩ gì khi giấu anh để đến với người khác?", Nhân hỏi.

Vy không trả lời được. Những lời giải thích cô chuẩn bị dường như đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt thất vọng của chồng.

Cái giá của ngoại tình là hạnh phúc không thể lấy lại

Vy càng khóc lóc, Nhân càng trở nên im lặng. Anh không còn muốn tranh cãi hay nghe thêm những lời hứa hẹn. Người đàn ông từng sẵn lòng chiều theo mọi mong muốn của vợ giờ đây chỉ cảm thấy xa lạ với chính cuộc hôn nhân của mình.

Vy vẫn van xin cơ hội sửa sai, khẳng định rằng cô không muốn ly hôn. Nhưng Nhân hiểu rằng, nếu không tình cờ đọc được những tin nhắn kia, có lẽ anh vẫn đang sống trong niềm tin rằng mình có một gia đình hạnh phúc.

Còn Quốc, người khiến Vy sẵn sàng đánh đổi tất cả, vẫn có thể trở về bên vợ con sau mỗi cuộc trò chuyện. Anh không lựa chọn Vy, cũng không có ý định từ bỏ tổ ấm của mình. Cuối cùng, người phải đối mặt với nguy cơ mất đi hạnh phúc lại chính là Vy.

Cô từng ghen tị với vợ Quốc vì người phụ nữ ấy có được tình yêu và sự chăm sóc của anh. Nhưng trong cơn ghen mù quáng, Vy quên mất rằng bản thân cũng đang sở hữu một mái ấm đáng quý.

Đến khi nhận ra điều đó, cô mới hiểu có những sai lầm không thể xóa bỏ chỉ bằng nước mắt và lời xin lỗi. Và đôi khi, thứ khiến người ta hối tiếc nhất không phải là không có được người mình khao khát, mà là vì người ấy đã đánh đổi cả hạnh phúc đang nằm trong tay mình.