Ghen tuông, theo dõi camera giám sát 'vợ hờ' và gây án mạng

Ngày 16/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 10/10 tại Khu vực 1, phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống.

Đối tượng Gỡi tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, Lê Văn Gỡi (SN 1987, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ) và chị L.T.T. (sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn.

Trong thời gian làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Gỡi quan sát camera gắn tại nhà, nghi ngờ chị T. có quan hệ tình cảm với người khác nên về tìm gặp. Khoảng 12h ngày 10/10, Gỡi và chị T. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Gỡi dùng tay siết cổ chị T. tử vong.

Đến 16h30 cùng ngày, Gỡi nhờ người quản lý nhà nghỉ trình báo vụ việc với Công an phường Vị Tân. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ hành vi của Gỡi.