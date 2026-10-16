Ghen tuông, người đàn ông hẹn 'vợ hờ' đến nhà nghỉ rồi ra tay sát hại

Đối tượng Lê Văn Gỡi vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “giết người”. (Ảnh:CA)

Theo thông tin ban đầu, Lê Văn Gỡi (SN 1987, trú tại ấp 4, xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ) và bà L.T.T. (SN 1981, trú tại ấp 10, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn.

Trong thời gian làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Gỡi quan sát camera tại nhà và nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người khác. Từ đó, Gỡi trở về tìm gặp bà T.

Theo lời khai ban đầu của Gỡi, khoảng 12h ngày 10/10/2026, Gỡi và bà T. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Gỡi dùng tay siết cổ bà T. dẫn đến nạn nhân tử vong.

Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, Gỡi nhờ người quản lý nhà nghỉ trình báo vụ việc với Công an phường Vị Tân.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Gỡi về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.