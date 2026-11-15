Ghế xe bị bám bẩn, làm sao để tẩy?

Sau thời gian dài sử dụng, ghế ôtô khó tránh khỏi tình trạng bám bụi, xuất hiện vết ố từ thức ăn, nước uống hoặc có mùi khó chịu. Nhiều chủ xe thường tìm đến các dung dịch vệ sinh nội thất chuyên dụng hoặc mang phương tiện đến cơ sở chăm sóc ôtô để xử lý.

Tuy nhiên với những vết bẩn thông thường trên ghế nỉ, các nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp cũng có thể mang lại hiệu quả nhất định.

Làm sạch ghế nỉ bằng baking soda

Theo Carscoops, baking soda, còn gọi là natri bicarbonate, có thể được sử dụng để hỗ trợ xử lý một số vết bẩn và mùi khó chịu trên bề mặt vải bọc ghế. Để làm sạch, người dùng chuẩn bị khoảng 2 muỗng canh baking soda và một muỗng canh nước, sau đó trộn đều để tạo thành hỗn hợp dạng sệt.

Tiếp theo, thoa một lượng nhỏ hỗn hợp lên khu vực ghế bị bẩn. Sau khoảng 30 giây đến 5 phút, dùng miếng bọt biển hoặc bàn chải lông mềm nhẹ nhàng vệ sinh bề mặt. Khi vết bẩn đã được xử lý, sử dụng khăn microfiber hơi ẩm để lau sạch lượng baking soda còn sót lại.

Baking Soda là nguyên liệu có thể dùng để tẩy các vết bẩn nhẹ. Ảnh minh họa.

Đối với những vết bẩn bám lâu ngày, có thể tăng thời gian tiếp xúc của hỗn hợp lên tối đa khoảng 30 phút, tùy tình trạng và chất liệu ghế. Tuy nhiên người dùng không nên chà xát quá mạnh, bởi thao tác này có thể khiến bề mặt vải bị xù hoặc ảnh hưởng đến kết cấu sợi.

Ngoài ra, cần tránh sử dụng quá nhiều nước khiến lớp đệm bên trong ghế bị ẩm. Trước khi vệ sinh trên diện tích lớn, nên thử hỗn hợp tại một vị trí khuất để kiểm tra nguy cơ phai màu hoặc để lại vệt trắng.

Sau khi làm sạch, cần để ghế khô hoàn toàn trước khi sử dụng trở lại. Dù có thể sử dụng trên một số loại vải bọc ghế, baking soda không phải giải pháp phù hợp với mọi bề mặt nội thất. Đặc biệt, đối với ghế da, người dùng nên hạn chế tự pha hỗn hợp baking soda để chà rửa.

Nguyên nhân là loại bột này có tính kiềm nhẹ và có thể ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt nếu sử dụng không đúng cách. Việc chà xát bằng bàn chải còn có nguy cơ làm trầy hoặc khiến bề mặt da xuống cấp.

Với những bộ ghế sử dụng da tự nhiên, da nhân tạo hoặc Alcantara, chủ xe nên ưu tiên sản phẩm được nhà sản xuất khuyến nghị. Tương tự, các loại ghế vải có lớp phủ đặc biệt hoặc vật liệu nhạy cảm cũng cần được kiểm tra hướng dẫn vệ sinh trước khi áp dụng mẹo làm sạch tại nhà.

Khử mùi ghế bằng baking soda

Không chỉ hỗ trợ xử lý vết bẩn, baking soda còn được sử dụng để hấp thụ một số mùi khó chịu. Đáng chú ý, người dùng không cần pha nguyên liệu này với nước nếu chỉ muốn khử mùi.

Đối với ghế vải khô và phù hợp với phương pháp này, có thể rắc một lượng nhỏ baking soda lên bề mặt, để ít nhất 15 phút rồi sử dụng máy hút bụi để loại bỏ hoàn toàn phần bột còn lại.

Tùy chất liệu ghế, chủ xe nên chọn cách tẩy rửa phù hợp. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Cách làm này có thể giúp giảm những mùi nhẹ phát sinh trong quá trình sử dụng ôtô.Tuy nhiên không phải mùi nào cũng có thể được xử lý bằng baking soda.

Đối với những trường hợp như khói thuốc lá bám lâu ngày, thức ăn đổ vào lớp đệm ghế hoặc mùi ẩm mốc, việc vệ sinh bề mặt có thể không giải quyết được nguyên nhân.

Trong những trường hợp này, người dùng cần xác định nguồn gây mùi và có phương án làm sạch sâu phù hợp.

Khi nào nên mang xe đi vệ sinh chuyên nghiệp?

Baking soda có ưu điểm giá rẻ, dễ tìm và thuận tiện khi xử lý những vết bẩn nhỏ. Tuy nhiên nếu ghế đã bị bẩn trong thời gian dài, xuất hiện vết ố lớn hoặc bụi bẩn tích tụ sâu trong lớp đệm, phương pháp vệ sinh thủ công có thể không mang lại kết quả như mong muốn.

Lúc này, người dùng có thể cân nhắc sử dụng máy giặt hút chuyên dụng. Khác với việc lau bề mặt thông thường, thiết bị này phun dung dịch làm sạch lên vùng bẩn và hút ngược phần nước chứa bụi bẩn ra ngoài. Phương pháp này phù hợp với nhiều loại ghế bọc vải, miễn là thiết bị và dung dịch được sử dụng đúng hướng dẫn.

Dù vậy, không nên lạm dụng nước hoặc để ghế ẩm kéo dài sau khi vệ sinh, bởi độ ẩm tích tụ có thể tạo điều kiện phát sinh mùi khó chịu.

Nhìn chung, baking soda có thể là giải pháp tiết kiệm để xử lý một số vết bẩn và mùi nhẹ trên ghế ôtô. Tuy nhiên trước khi thực hiện, chủ xe vẫn cần xác định chính xác chất liệu ghế và thử tại khu vực nhỏ, thay vì sử dụng một công thức chung cho toàn bộ nội thất.