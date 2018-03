Ghế thủ tướng Nhật lung lay vì phu nhân

Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe đang trở thành cái tên nóng nhất trên chính trường nước này.

Theo nhiều tờ báo lớn của Nhật, bà Akie Abe bị nghi ngờ đã ưu ái mối quan hệ cá nhân với hệ thống trường tư Moritomo Gakuen và giúp họ mua được đất công với giá rẻ. Các đảng đối lập tại Nhật Bản đang mạnh mẽ yêu cầu bà phải ra điều trần trước quốc hội về mối quan hệ với Moritomo Gakuen. Trước đó, vào ngày 12-3, Bộ Tài chính Nhật Bản đã thừa nhận có điều chỉnh các văn bản về thương vụ mua đất của Moritomo Gakuen, trong đó loại bỏ các thông tin có liên quan đến bà Akie Abe.

Các cáo buộc về “chủ nghĩa thân hữu” trong chính quyền Nhật Bản đang khiến chiếc ghế của ông Abe lung lay. Theo kết quả khảo sát thường nhật của hãng tin Nikkei công bố ngày 26-3, có 62% người đọc cho rằng bà Akie Abe phải được điều trần trước quốc hội. Mức độ ủng hộ của Thủ tướng Abe cũng rơi xuống 42%, còn mức phản đối nội các Nhật Bản hiện tại thì tăng lên đến 49%. Các cáo buộc nói trên cũng có thể đẩy Bộ trưởng tài chính Taro Aso đến mức phải từ chức.

Cho đến thời điểm này, chiếc ghế của ông Shinzo Abe có thể vẫn an toàn vì mức độ ủng hộ mà các đảng đối lập nhận được vẫn còn quá nhỏ so với đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Nếu sự bất bình của người dân tiếp tục kéo dài thì có thể mọi chuyện sẽ chẳng êm đẹp nữa đối với chính trị gia kỳ cựu Shinzo Abe.

Vị thế của đảng LDP có thể không thay đổi nhưng ông có thể để vuột mất chiếc ghế lãnh đạo đảng này trong đại hội tổ chức vào tháng 9-2018. Theo tờ The Guardian, sẽ rất khó để thuyết phục các ủy viên cao cấp của đảng Dân chủ Tự do rằng ông ấy xứng đáng với một nhiệm kỳ ba năm nữa. Do Nhật Bản là nước theo chế độ quân chủ đại nghị, thất bại trong cuộc chạy đua vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ tự do, nếu xảy ra, sẽ khiến ông Abe phải rời khỏi vị trí thủ tướng. Ngoài ra, mức độ ủng hộ suy giảm cũng có thể ngăn ông Abe thực hiện tham vọng ấp ủ bấy lâu là thay đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Việc điều chỉnh này sẽ trao quyền hoạt động nhiều hơn cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản, vốn trừ tên gọi ra thì gần như đã là quân đội chính quy.

KIỆT ANH