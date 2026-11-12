Ghế Phó Tổng Giám đốc tại Y tế Việt Nhật liên tục đổi chủ

CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hồng Nhung giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 11/11/2026. Theo quyết định, trên cương vị mới bà Nhung chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các công việc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và báo cáo trực tiếp cho Ban điều hành.

Đáng chú ý, trước đó Y tế Việt Nhật đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đại Nam kể từ ngày 15/10/2026. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là nhằm sắp xếp lại bộ máy quản lý công ty.

Sau khi miễn nhiệm, ông Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và tài sản đang nắm giữ cho người được chỉ định theo quy định của doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Đại Nam mới được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 20/1/2026. Như vậy, ông rời vị trí lãnh đạo sau chưa đầy 9 tháng đảm nhiệm.

Việc liên tiếp thay đổi nhân sự tại vị trí Phó Tổng Giám đốc cho thấy sự xáo trộn nhân sự diễn ra rất nhanh ở thượng tầng doanh nghiệp.

Không chỉ đối mặt với những biến động nhân sự, Y tế Việt Nhật còn đang chịu áp lực từ tình hình tài chính. Hồi tháng 10, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu JVC. Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 âm hơn 929 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Y tế Việt Nhật ghi nhận doanh thu thuần đạt 158 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 5%, xuống 116 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp đạt 41 tỷ đồng, tăng 10% so với quý III/2025.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,4 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 17%, lên 5,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm 8% còn 4,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Y tế Việt Nhật đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ (Ảnh: JVC).

Ở chiều ngược lại chi phí bán hàng tăng 10%, lên 13,44 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%, lên 9,45 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, hoạt động khác ghi nhận kết quả kém tích cực. Thu nhập khác giảm mạnh từ 2,7 tỷ đồng xuống còn 151 triệu đồng, trong khi chi phí khác tăng lên 559 triệu đồng. Qua đó, doanh nghiệp lỗ khác 408 triệu đồng, trái ngược với khoản lãi 2,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 18% so với quý III/2025.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận suy giảm, Y tế Việt Nhật cho biết phòng khám của công ty con là CTCP Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật tại Tp. Vinh đã đi vào hoạt động nhưng doanh thu chưa đạt kỳ vọng, dẫn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị này bị lỗ trong quý III/2026.

Được thành lập năm 2001, tiền thân là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nhật, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, cho thuê và bảo trì thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh cho các bệnh viện lớn.