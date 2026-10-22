'Ghế nóng' VFF: Ba ứng viên 'tranh' chức Chủ tịch

Ba cái tên được đề cử gồm các ông: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Thụy và Nguyễn Xuân Vũ đã tạo nên những lựa chọn khác nhau về kinh nghiệm quản lý, năng lực điều hành và định hướng phát triển bóng đá trong nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Quốc Tuấn: Lợi thế từ kinh nghiệm điều hành

Trong ba gương mặt được đề cử, ông Trần Quốc Tuấn là người có lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm quản lý bóng đá.

Gắn bó với VFF qua nhiều nhiệm kỳ, từng đảm nhiệm các vị trí Tổng thư ký, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn và hiện là Chủ tịch khóa IX, ông có sự am hiểu sâu về hệ thống bóng đá trong nước cũng như các mối quan hệ quốc tế.

Ông Trần Quốc Tuấn đang nắm lợi thế từ kinh nghiệm, cách vận hành cũng như mối quan hệ quốc tế trong cuộc đua "ghế nóng" của VFF.

Nếu tiếp tục được tín nhiệm, ông Trần Quốc Tuấn có điều kiện duy trì tính kế thừa trong hoạt động điều hành, đồng thời tiếp tục theo đuổi những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, kinh nghiệm và sự ổn định cũng đi kèm yêu cầu phải tạo ra những bước tiến rõ nét hơn về chất lượng các giải đấu quốc nội, công tác đào tạo trẻ và năng lực cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia.

Đây sẽ là thước đo quan trọng đối với đương kim Chủ tịch VFF trong cuộc đua vào nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Đức Thụy và Nguyễn Xuân Vũ: Những lựa chọn đáng chú ý

Ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank, là gương mặt nhận được sự quan tâm nhờ kinh nghiệm kinh doanh và từng tham gia điều hành bóng đá chuyên nghiệp. Ông từng gắn với CLB Sài Gòn Xuân Thành và sau đó trở lại với bóng đá qua CLB Ninh Bình.

Sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy mở ra kỳ vọng về cách tiếp cận mới trong quản trị, khai thác thương mại và huy động nguồn lực cho bóng đá.

3 ứng cử viên nặng ký cho ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ X (2027-2031). Ảnh: PV.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cần gia tăng doanh thu, nâng chất lượng giải đấu và cải thiện cơ sở vật chất, năng lực kết nối nguồn lực xã hội sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý.

Dù vậy, điều quan trọng vẫn là khả năng chuyển hóa tiềm lực tài chính thành hiệu quả phát triển bền vững.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank và Phó Chủ tịch VFF khóa IX, cũng là một phương án đáng quan tâm. Với kinh nghiệm tham gia bộ máy lãnh đạo VFF, ông có sự tiếp cận nhất định với hoạt động điều hành liên đoàn.

Ông đồng thời được đề cử cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại, cũng như Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Sự đa dạng về kinh nghiệm của ba ứng viên cho thấy cuộc đua ghế Chủ tịch VFF không chỉ xoay quanh yếu tố kế thừa hay đổi mới, mà còn đặt ra bài toán lựa chọn mô hình quản trị phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Dẫu vậy, danh sách được công bố mới là danh sách đề cử đủ căn cứ để hoàn thiện hồ sơ, chưa phải danh sách ứng viên chính thức cuối cùng.

Các bước tiếp theo sẽ quyết định nhân sự nào đủ điều kiện tham gia tranh cử trước khi đại hội tiến hành bầu chọn.

Với bóng đá Việt Nam, người ngồi vào chiếc ghế nóng không chỉ cần năng lực quản lý mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, khả năng huy động nguồn lực và quyết tâm cải thiện chất lượng từ bóng đá trẻ đến các đội tuyển quốc gia.

Cuộc đua vì thế không đơn thuần là câu chuyện về chiếc ghế Chủ tịch, mà còn là lựa chọn hướng đi cho bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ 2027-2031.