Ghế nóng ngân hàng liên tục đổi chủ trong quý cuối năm

Bước vào quý cuối năm, thị trường tài chính ghi nhận nhiều biến động lớn tại các vị trí nhân sự cấp cao. Đáng chú ý, cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra dồn dập tại nhiều ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank), Hội đồng quản trị (HĐQT) công bố quyết định giao bà Nguyễn Thị Kiều Anh đảm nhiệm cương vị Quyền Tổng giám đốc (TGĐ) điều hành hoạt động của nhà băng kể từ ngày 2/11.

Nhiều ngân hàng tiếp tục có biến động nhân sự cấp cao trong quý cuối năm.

Trước khi đảm nhận trọng trách mới, bà từng kinh qua nhiều vị trí quản lý trọng yếu tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank hay LPBank với các vai trò từ Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT cho tới Phó TGĐ.

Sự xuất hiện của tân Quyền TGĐ diễn ra cùng thời điểm ông Loic Faussier thôi giữ chức TGĐ sau gần 4 tháng ngồi “ghế nóng”. Rời vị trí điều hành cao nhất, ông Loic Faussier tiếp tục gắn bó với Sacombank với tư cách Cố vấn cấp cao HĐQT.

Thực tế cho thấy bộ máy lãnh đạo cấp cao của Sacombank đã có nhiều thay đổi trong thời gian qua nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án tái cơ cấu. Trong tháng 10, ngân hàng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc vào vị trí Phó TGĐ. Trước đó vào tháng 7, hai Phó TGĐ là ông Nguyễn Minh Tâm và ông Hồ Doãn Cường đã được chấp thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

Về phía HĐQT, từ ngày 18/9, ông Nguyễn Xuân Vũ cũng đã được thống nhất bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026, với hiệu lực ghi nhận từ ngày 18/9/2026.

Một nhà băng khác cũng có sự hoán đổi ở vị trí TGĐ là Ngân hàng Phương Đông (OCB). Từ ngày 26/10, ông Dương Đức Hùng chính thức giữ cương vị TGĐ OCB. Với hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại nhiều định chế trong và ngoài nước, ông Hùng được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy việc triển khai các định hướng chiến lược.

Trước đó, vị trí Quyền TGĐ OCB do ông Chris Shayan, một chuyên gia về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nắm giữ từ tháng 5, sau khi ông Phạm Hồng Hải rời ghế điều hành sau 2 năm gắn bó. Hiện nay, ông Chris Shayan chuyển sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ tại OCB. Riêng ông Phạm Hồng Hải sau khi rời OCB đã sang công tác tại Ngân hàng UOB Việt Nam với cương vị Phó TGĐ.

Bên cạnh Sacombank và OCB, bức tranh nhân sự ngành ngân hàng trong tháng 10 còn được khuấy động bởi sự chuyển giao tại Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank). Bà Trần Thị Thanh Thủy, 61 tuổi, đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT sau khi ông Lê Văn Tần từ nhiệm vị trí này để nhận nhiệm vụ TGĐ. Tân Chủ tịch SeABank gắn bó với ngân hàng từ năm 2015, từng giữ cương vị Phó TGĐ trước khi tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Làn sóng dịch chuyển nhân lực cấp cao thực tế đã khởi động từ tháng 9 với nhiều gương mặt quốc tế dày dạn kinh nghiệm. Tại VietBank, ông Chester Gorski được trao quyết định bổ nhiệm vị trí Phó TGĐ từ ngày 18/9. Chuyên gia này từng có thời gian làm Giám đốc Chuyển đổi kiêm Giám đốc Công nghệ và Vận hành tại Techcombank, đồng thời từng giữ các chức danh lãnh đạo, cố vấn tại các tập đoàn tài chính, bảo hiểm lớn như Wells Fargo, Anthem, Aon Corporation hay Sallie Mae.

Cũng trong tháng 9, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã chọn ông Ryu Je Eun vào ghế TGĐ. Tân lãnh đạo Shinhan Việt Nam có bề dày hơn 25 năm kinh nghiệm quản trị tài chính ngân hàng, từng phụ trách mảng chiến lược kinh doanh toàn cầu và có sự am hiểu sâu sắc về thị trường nội địa.

Sự biến động đồng loạt ở thượng tầng các tổ chức tín dụng trong quý IV không đơn thuần là sự chuyển dịch cục bộ mà nằm trong quỹ đạo phát triển tất yếu của toàn ngành. Môi trường kinh doanh với áp lực cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục kiện toàn bộ máy để ứng phó linh hoạt trước các diễn biến mới của thị trường.

Yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cấp thiết đặt ra bài toán về những nhà lãnh đạo thế hệ mới, không chỉ vững vàng về nghiệp vụ quản trị truyền thống mà còn phải nhạy bén với công nghệ và năng lực khai thác dữ liệu. Song song với đó, các biến số khó lường của kinh tế vĩ mô buộc công tác quản trị rủi ro phải được đặt lên hàng đầu, thúc đẩy quyết định chiêu mộ các nhân sự có chuyên môn sâu nhằm gia cố lớp phòng thủ cho ngân hàng.

Giới chuyên môn đánh giá các quyết định thay đổi nhân sự cấp cao nếu được tính toán đúng thời điểm và gắn liền với chiến lược dài hạn sẽ là xung lực thúc đẩy tổ chức bứt phá. Ngược lại, việc thiếu sự chuẩn bị đồng bộ có thể dẫn đến những gián đoạn trong điều hành.

Về lâu dài, thành công của các cuộc chuyển giao nhân sự này sẽ được định đoạt bằng năng lực thực thi, khả năng kết hợp hài hòa giữa chuyển đổi số và quản trị rủi ro, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của từng ngân hàng trên bản đồ tài chính khu vực.