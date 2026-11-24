Các đội ghe ngo tập kết, chuẩn bị tham dự lễ khai mạc giải

Ngày 24.11, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026, tại xã Gò Quao diễn ra Giải đua ghe ngo với sự tham gia của 30 đội đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Các đội tranh tài ở ba nội dung: 800m nam, 800m nam - nữ phối hợp và 1.200m nam. Ngay sau lễ khai mạc, những cuộc tranh tài đầu tiên ở cự ly 800m nam đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Sức hút từ thanh âm và nhịp chèo

Đua ghe ngo gắn bó mật thiết với Lễ hội Ok Om Bok (Lễ cúng Trăng), một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây là dịp người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với thần Mặt Trăng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, no ấm. Trong không gian lễ hội, đua ghe ngo trở thành hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo cộng đồng.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia tranh tài

Tại An Giang, xã Gò Quao từ lâu đã trở thành điểm hẹn của những cuộc tranh tài ghe ngo trên dòng Cái Lớn. Mỗi mùa lễ hội, dòng sông lại rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc và tiếng reo hò, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, đậm sắc màu văn hóa Khmer.

Sức hấp dẫn của cuộc đua trước hết đến từ sự phối hợp nhịp nhàng của các tay bơi. Trên mỗi chiếc ghe, hàng chục vận động viên đồng loạt đưa mái dầm xuống nước, rướn người theo nhịp, tạo nên những chuyển động mạnh mẽ và đồng đều.

Từng nhịp chèo phải ăn khớp, thống nhất; chỉ một vài tay bơi mất nhịp cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng bứt phá của cả đội. Vì vậy, chiến thắng không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn cần sự ăn ý, kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Các đội ghe ngo sẵn sàng bước vào cuộc đua

Giữ nhịp cho cuộc đua là những hồi trống dồn dập, lúc khoan thai, lúc thúc giục liên hồi. Tiếng trống hòa cùng tiếng mái dầm khua nước, tiếng còi hiệu lệnh tạo thành nhịp điệu mạnh mẽ, tiếp thêm khí thế cho các tay bơi. Khi bước vào chặng nước rút, nhịp trống càng dồn dập, các mái dầm liên tục rẽ nước, những chiếc ghe lao nhanh về phía trước trong sự quyết tâm của từng vận động viên.

Dọc hai bên bờ sông, đông đảo người dân và du khách tập trung theo dõi, cổ vũ. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng gọi tên đội ghe vang dậy cả khúc sông. Mỗi lần các đội tăng tốc, không khí lại thêm cuồng nhiệt, người xem hồi hộp dõi theo từng nhịp chèo và khoảnh khắc các đội bứt phá về đích.

Những nhịp dầm đồng loạt tạo nên thanh âm sôi động trên đường đua

Lan tỏa bản sắc văn hóa Khmer

Nhắc đến Gò Quao vào mùa Lễ hội Ok Om Bok, nhiều người nhớ ngay đến những cuộc đua ghe ngo sôi động trên dòng Cái Lớn. Từ sáng sớm, hai bên bờ sông đã đông vui, rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống Khmer. Những chiếc ghe ngo được trang trí công phu với hoa văn, màu sắc mang dấu ấn riêng của từng đội, trở thành điểm nhấn nổi bật của ngày hội.

Các đội tăng tốc, quyết liệt tranh tài về đích

Mỗi chiếc ghe không chỉ là phương tiện tranh tài mà còn là niềm tự hào của phum sóc, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng. Đằng sau mỗi cuộc đua là quá trình chuẩn bị công phu, từ bảo quản ghe, tuyển chọn vận động viên đến tổ chức tập luyện. Các tay bơi cùng nhau rèn luyện thể lực, phối hợp động tác, giữ nhịp chèo và xây dựng tinh thần đồng đội.

Đặc biệt, nhà chùa, ban quản trị và người dân trong phum sóc luôn chung tay đóng góp công sức, kinh phí, tạo điều kiện để đội ghe tham gia tranh tài. Chính sự đồng lòng ấy làm nên giá trị riêng của đua ghe ngo, khi mỗi chiếc ghe đại diện cho sức mạnh tập thể, sự gắn kết và niềm tự hào của cả cộng đồng. Qua đó, hoạt động thể thao truyền thống trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, góp phần gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa Khmer.

Cổng chào đón các đội ghe ngo tham dự ngày hội

Không chỉ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, đua ghe ngo còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Khmer Nam Bộ đến bạn bè, du khách. Qua mỗi mùa lễ hội, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được khơi dậy, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng trống thúc giục, tiếng mái dầm khua nước và tiếng reo hò bên dòng Cái Lớn vẫn ngân vang mỗi mùa lễ hội. Những thanh âm ấy không chỉ làm nên sức hấp dẫn của giải đua ghe ngo mà còn chuyên chở niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và sức sống bền bỉ của văn hóa Khmer trên vùng đất An Giang.