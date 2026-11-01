Ghe ngo mini chùa Cái Đuốc Nhỏ hai năm liền đoạt giải nhất

16 đội tham gia thi đấu tại Giải đua ghe ngo mini chùa Nha Si Mới năm 2026.

Sáng 1/11, tại kênh Xáng KH5, ấp Vĩnh Lợi, UBND xã Long Thạnh (An Giang) phối hợp chùa Nha Si Mới tổ chức Giải đua ghe ngo mini năm 2026, có 16 đội ghe trong và ngoài xã tham gia.

Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu loại trực tiếp để chọn 4 đội nhất bảng vào bán kết và chung kết.

Kết thúc giải, đội ghe ngo mini chùa Cái Đuốc Nhỏ đoạt giải nhất (2 năm liền đội đoạt giải nhất tại giải đua); đội ghe ngo mini chùa Nha Si Mới 3 đoạt giải nhì; đội ghe ngo chùa Nha Si Mới 1 đoạt giải ba.

Giải đua ghe ngo mini là hoạt động thể thao truyền thống, góp phần tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer trên địa bàn xã Long Thạnh.