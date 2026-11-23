GHÉ DAYS 2026 thu hút hơn 35.000 lượt người dân và du khách tham gia trong hai ngày 21 và 22/11 tại Hà Nội. Trong ảnh là 1 gia đình cùng tham gia trải nghiệm sự kiện cộng đồng GHÉ DAYS 2026.

GHÉ DAYS 2026 có chủ đề “Sống Xanh”, thông điệp “Để vui theo cách khác”, sự kiện hướng tới kết nối các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam với lối sống đương đại, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

GHÉ DAYS 2026 do Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa chỉ đạo, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông giải trí Kỷ Nguyên Xanh thực hiện. Sự kiện có sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương Capital House, Nhà tài trợ Vàng Tập đoàn Bảo Ngọc cùng các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và cộng đồng sáng tạo như Đại Việt Kỳ Nhân, Inner Space Việt Nam, Trường cao đẳng FPT Polytechnic, Lagom Việt Nam và Doo Photobooth.

Khuyến khích lối sống xanh từ những hoạt động cộng đồng

Hơn 3.000 người tham gia chương trình chạy bộ kết hợp khám phá Run and Hunt quanh hồ Bảy Mẫu, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình chạy bộ kết hợp khám phá Run and Hunt quanh hồ Bảy Mẫu, thu hút hơn 3.000 người tham gia. Với hình thức tổ chức linh hoạt, không đặt nặng thành tích hay tốc độ, chương trình hướng tới khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động thể chất, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực. Hoạt động có sự tham gia của nhiều nhóm tuổi, từ thanh thiếu niên, người cao tuổi đến khách du lịch.

Không gian Ẩm thực xanh với các món ăn thuần thực vật thu hút đông đảo khách tham quan tại GHÉ DAYS 2026.

Cùng với hoạt động thể thao, không gian Ẩm thực xanh với các món ăn có nguồn gốc thực vật cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Theo thông tin từ các đơn vị cung cấp, số lượng suất ăn phục vụ trong hai ngày diễn ra sự kiện cao gấp bốn lần kế hoạch ban đầu. Kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với các lựa chọn ẩm thực lành mạnh, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách tại GHÉ DAYS 2026 là chương trình Nghênh đăng dạ hành. Theo Ban Tổ chức, hoạt động có gần 10.000 lượt người theo dõi dọc tuyến đường diễu hành quanh hồ Thiền Quang.

Hoạt động Nghênh đăng dạ hành thu hút gần 10.000 lượt người theo dõi với những mô hình đèn khổng lồ mang chủ đề lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, năm mô hình đèn khổng lồ do người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sáng tạo được giới thiệu tại Thủ đô. Các mô hình mang chủ đề gắn với lịch sử, truyền thuyết và khát vọng phát triển của dân tộc, gồm: “Rồng Lạc hội tụ - Vươn mình đất Việt”, “Thánh Gióng ra trận - Hào khí non sông”, “Cá chép trông trăng - Ước nguyện vươn xa”, “Hào khí Việt Nam - Vững chí vươn xa” và “Ngựa sắt bay - Khát vọng vươn xa”.

Đồng hành cùng các mô hình đèn là đoàn bộ hành Việt phục với hơn 300 thành viên, giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình ánh sáng và trang phục truyền thống đã tạo nên không gian trình diễn văn hóa đặc sắc, góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ và du khách quốc tế.

Kết nối gia đình, khơi dậy tinh thần sáng tạo

Một bé trai say mê theo nét chữ thầy đồ tại chương trình.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá di sản, GHÉ DAYS 2026 còn tổ chức nhiều không gian trải nghiệm hướng tới giáo dục, kết nối gia đình và phát huy năng lực sáng tạo của cộng đồng. Trong đó, không gian trải nghiệm lịch sử tương tác của Đại Việt Kỳ Nhân và không gian giáo dục phát triển giá trị bản thân của Inner Space Việt Nam thu hút nhiều lượt khách tham quan, tìm hiểu.

Các bạn trẻ được hóa trang theo các cổ phục dân tộc.

Chương trình âm nhạc GHÉ DAYS TO SWAY diễn ra tối 21/11 đã mang đến không khí trẻ trung với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Cường Seven, Kay Trần, Groovie Lã Thắng, Hali và ban nhạc Fortiz.

Đáng chú ý, cuộc thi “Áo dài của mẹ” nhận được hơn 40 bài dự thi từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 câu chuyện tiêu biểu để vinh danh, qua đó tôn vinh hình ảnh người mẹ, tình cảm gia đình và giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam. Cùng với đó, cuộc thi chế biến ẩm thực thuần thực vật “Liệu mà làm” tạo không gian để người tham gia thể hiện khả năng sáng tạo, đồng thời lan tỏa thông điệp về tiêu dùng có trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường.

Hơn 300 thành viên tham gia đoàn diễu hành Việt phục, giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Với hơn 35.000 lượt người tham quan, tham gia các hoạt động trong hai ngày tổ chức, GHÉ DAYS 2026 góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại Thủ đô, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu bằng những hình thức thể hiện gần gũi với đời sống hiện đại.

Từ kết quả của mùa tổ chức đầu tiên, Ban Tổ chức kỳ vọng GHÉ DAYS sẽ tiếp tục được phát triển thành hoạt động văn hóa, trải nghiệm hằng năm, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa của Hà Nội, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, năng động, thân thiện tới người dân và bạn bè quốc tế.