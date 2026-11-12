'Ghé Days 2026' – Lan tỏa nghệ thuật sống xanh từ giá trị di sản văn hóa Việt

Những mô hình đèn lồng truyền thống do nghệ nhân và nhân dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang chế tác sẽ được giới thiệu tại sự kiện. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với thông điệp “Để vui theo cách khác” và định hướng “The Vietnamese Art of Living” (Nghệ thuật sống của người Việt), “Ghé Days 2026” hướng tới xây dựng một không gian văn hóa cộng đồng, nơi công chúng có thể tiếp cận di sản thông qua những trải nghiệm thực tế, sáng tạo và gần gũi với đời sống.

Theo Ban tổ chức, chương trình do Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa chỉ đạo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Giải trí Kỷ Nguyên Xanh phối hợp thực hiện, được định hướng phát triển thành hoạt động văn hóa cộng đồng hằng năm. Mỗi năm, sự kiện sẽ lựa chọn một chủ đề mang tính thời đại nhằm cùng công chúng khám phá những giá trị trong nghệ thuật sống của người Việt. Năm 2026, “Sống Xanh” được lựa chọn làm chủ đề xuyên suốt.

Thay vì tiếp cận “Sống Xanh” như một thông điệp tuyên truyền đơn thuần, sự kiện tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, qua đó nhận diện và lựa chọn những phương thức sống thân thiện với môi trường.

Hoạt động diễn diễu “Nghênh đăng dạ hành” góp phần giới thiệu nghệ thuật chế tác đèn lồng và trang phục truyền thống tới công chúng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Điểm nhấn của “Ghé Days 2026” là chương trình diễn diễu “Nghênh đăng dạ hành”, giới thiệu 5 mô hình đèn lồng khổng lồ do các nghệ nhân và nhân dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang chế tác. Các mô hình đèn lồng sẽ được trình diễn và trưng bày tại sự kiện, góp phần giới thiệu tới công chúng nét đặc sắc trong nghệ thuật thủ công truyền thống.

Chương trình có sự tham gia của các nhóm sáng tạo trẻ như Đại Việt Kỳ Nhân, Mộc Thiên Cát và thương hiệu Thủy Trung Nguyệt, cùng đoàn diễn diễu giáp phục, Việt phục với hơn 200 người. Đoàn sẽ diễu hành quanh hồ Thiền Quang theo lộ trình Trần Nhân Tông-Quang Trung-Nguyễn Du-Trần Bình Trọng-Trần Nhân Tông, trong hai khung giờ: từ 18 giờ đến 19 giờ ngày 21/11 và từ 18 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 22/11.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, công chúng còn có cơ hội tìm hiểu lịch sử dân tộc thông qua phần mềm tương tác đa phương tiện “Ngàn năm lịch sử” do Nhóm dữ liệu enterVietNam phát triển, sản phẩm từng đạt giải thưởng SEI AWARDS năm 2025. Không gian trải nghiệm của Đại Việt Kỳ Nhân cũng tổ chức nhiều hoạt động tương tác như bắn cung, thử mặc giáp phục, trò chơi ném tên vào bình và thưởng lãm tranh minh họa lịch sử.

Các hoạt động thúc đẩy lối sống xanh được thiết kế đa dạng, kết hợp giữa vận động thể chất, công nghệ và trải nghiệm cộng đồng. Trong đó có giải chạy “Run and Hunt” kết hợp hoạt động tìm kiếm quà tặng quanh hồ Bảy Mẫu; không gian giới thiệu công nghệ di chuyển xanh “Future in Motion”; khu vực đạp xe thắp sáng “Light Garden” và hoạt động kể chuyện ký ức “Áo dài của mẹ”.

Không gian trải nghiệm Việt phục, giáp phục góp phần đưa các giá trị văn hóa, lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đáng chú ý, không gian ẩm thực của sự kiện giới thiệu các món ăn được chế biến hoàn toàn từ nguyên liệu thực vật, đồng thời tổ chức cuộc thi nấu ăn không dùng lửa “Liệu mà làm”.

Ở lĩnh vực chăm sóc đời sống tinh thần, tổ chức Inner Space mang đến “Trạm Bình yên”, không gian hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần dành cho thanh thiếu niên và gia đình.

Chương trình nghệ thuật cũng là một trong những hoạt động đáng chú ý của sự kiện. Đêm nhạc "Ghé Days to sway" sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại sân khấu trung tâm, với sự tham gia của các nghệ sĩ Kay Trần, Cường Seven, Hali, Groovie Lã Thắng và ban nhạc Fortiz. Chương trình bế mạc vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 22/11 với phần trình diễn của ban nhạc Fortiz.

Với sự kết hợp giữa các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và những trải nghiệm sáng tạo, “Ghé Days 2026” kỳ vọng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời nâng cao nhận thức về lối sống thân thiện với môi trường, khuyến khích trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong gìn giữ các giá trị văn hóa, hướng tới phát triển bền vững.

Sự kiện mở cửa tự do từ 9 giờ 30 phút đến 22 giờ trong hai ngày 21 và 22/11/2026 tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội.