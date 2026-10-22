Ghế Chủ tịch VFF và bài toán của nhiệm kỳ mới

Dù ai được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch, điều người hâm mộ chờ đợi vẫn là một VFF đủ năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn để đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục tiến lên

Bầu Thụy và những cam kết đáng chú ý

Tối 21.10, VFF chính thức công bố danh sách nhân sự được đề cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa X để hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, vị trí Chủ tịch VFF có ba gương mặt được giới thiệu: ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF khóa IX và ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch VFF khóa IX, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank.

Mỗi người có những lợi thế riêng, nhưng thu hút nhiều sự chú ý nhất vẫn là ông Nguyễn Đức Thụy với chương trình hành động cùng những cam kết đáng chú ý về tài chính, quản trị và phát triển bóng đá.

Trong số ba gương mặt được đề cử, bầu Thụy đang tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên các diễn đàn bóng đá. Không chỉ bởi tiềm lực tài chính, doanh nhân này còn đưa ra một chương trình hành động với những mục tiêu khá tham vọng nếu được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch VFF.

Theo đó, từ năm 2027, chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển nguồn thu từ tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, thương quyền, nội dung số và dịch vụ bóng đá, hướng tới mức 600–1.000 tỉ đồng mỗi năm. Nguồn lực huy động được cam kết quản lý công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có kiểm toán và chịu sự giám sát của các thành viên.

Bầu Thụy (thứ hai từ phải sang) là người gắn bó với bóng đá Việt Nam

Một trong những đề xuất gây chú ý là chủ trương bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF từ nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo, không sử dụng ngân sách nhà nước. Ông Thụy cũng đề xuất dành khoản kinh phí ngân sách hiện hỗ trợ các nhiệm vụ bóng đá, dự kiến khoảng 80 tỉ đồng mỗi năm, để ưu tiên các môn thể thao khác, nhất là những môn có khả năng cạnh tranh huy chương ASIAD và Olympic.

Không dừng ở đó, bầu Thụy còn đưa ra các mục tiêu hỗ trợ trực tiếp cho hệ thống bóng đá trong nước. Theo chương trình hành động, mỗi liên đoàn địa phương đủ điều kiện có thể được hỗ trợ 2–3 tỉ đồng mỗi năm; mỗi CLB V.League được đề xuất gói hỗ trợ 3 tỉ đồng, CLB hạng Nhất và CLB bóng đá nữ 2 tỉ đồng mỗi mùa. Các hoạt động futsal, bóng đá bãi biển, bóng đá học đường cũng được tính đến.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên VFF, ông đặt mục tiêu nâng thu nhập lên 2–3 lần mức nền, gắn với năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc. Cầu thủ, huấn luyện viên và lực lượng chuyên môn sẽ được quan tâm hơn về điều kiện tập luyện, dinh dưỡng, y tế, phục hồi và chế độ đãi ngộ.

Bầu Thụy cũng mong muốn tăng cường hợp tác với các CLB hàng đầu thế giới, tạo thêm cơ hội thi đấu, giao lưu, đào tạo; đồng thời thu hút chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam.

Những đề xuất ấy không phải không có cơ sở từ kinh nghiệm thực tế. Ông Thụy từng gắn bó với CLB Sài Gòn Xuân Thành, sau đó tham gia đầu tư, phát triển CLB Ninh Bình, đồng thời có những đóng góp tài chính cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, quản trị một liên đoàn bóng đá quốc gia khác với điều hành một CLB hay huy động tài trợ cho những hoạt động riêng lẻ. Mục tiêu doanh thu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm là đáng chú ý, nhưng điều quan trọng còn nằm ở tính khả thi, khả năng duy trì nguồn lực và hiệu quả sử dụng. Bởi bóng đá không chỉ cần tiền mà còn cần một chiến lược phát triển nhất quán, bộ máy quản trị hiệu quả và sự đồng thuận của các tổ chức thành viên.

Thành tựu nhiệm kỳ IX và thách thức phía trước

Nếu bầu Thụy gây chú ý bằng những cam kết về nguồn lực và đổi mới, ông Trần Quốc Tuấn lại có lợi thế từ kinh nghiệm quản lý cùng những thành tích đã được ghi nhận của bóng đá Việt Nam.

Ông Tuấn là người có nhiều năm gắn bó với VFF, từng đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký khi còn khá trẻ, sau đó là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn trước khi trở thành Chủ tịch VFF khóa IX. Quá trình công tác lâu dài giúp ông tích lũy kinh nghiệm điều hành, am hiểu hệ thống bóng đá trong nước và xây dựng được các mối quan hệ quốc tế.

Đáng chú ý, ông được tín nhiệm đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các tổ chức bóng đá khu vực, châu lục và thế giới, trong đó có AFC và FIFA. Đây là lợi thế không nhỏ trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác và nâng cao tiếng nói của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ông Trần Quốc Tuấn ghi dấu ấn với những thành công của bóng đá Việt Nam

Nhìn lại những năm qua, bóng đá Việt Nam đã có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Từ kỳ tích giành ngôi á quân U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 đến hai lần liên tiếp đăng quang ASEAN Cup 2024 và 2026, bóng đá nam đã mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Bóng đá nữ cũng lần đầu tiên góp mặt tại FIFA World Cup 2023, trong khi các đội tuyển trẻ tiếp tục ghi dấu ấn, nổi bật là tấm HCĐ Giải U23 châu Á 2026. Đặc biệt, những chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp của đội tuyển nam trong nhiệm kỳ IX đã góp phần củng cố vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Dĩ nhiên, những thành tích ấy là kết quả của cả một quá trình, với sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ, câu lạc bộ và những người làm bóng đá. Nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò điều hành, định hướng và tổ chức của VFF dưới sự lãnh đạo của ông Trần Quốc Tuấn.

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam không phải lúc nào cũng có được kết quả như kỳ vọng. Tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua, đội tuyển nam chỉ đứng thứ tư sau thất bại trước Malaysia ở trận tranh hạng ba, dù trước đó không lâu vừa bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Kết quả này cho thấy thành công trong bóng đá không bao giờ là điều được bảo đảm. Giữa những chiến thắng đáng tự hào vẫn còn không ít vấn đề phải giải quyết, từ chất lượng giải vô địch quốc gia, công tác đào tạo trẻ đến khả năng cạnh tranh của các đội tuyển trước những đối thủ mạnh hơn.

Đó cũng là những thách thức đặt ra với ông Trần Quốc Tuấn nếu tiếp tục được tín nhiệm. Thành tích của nhiệm kỳ trước là nền tảng quan trọng, nhưng đồng thời tạo nên áp lực phải duy trì sự ổn định và đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn.

Ở chiều ngược lại, các cam kết của bầu Thụy mở ra những kỳ vọng về nguồn lực mới, nhưng để biến những con số và mục tiêu thành kết quả thực tế sẽ cần nhiều hơn quyết tâm cùng tiềm lực tài chính.

Còn ông Nguyễn Xuân Vũ, với kinh nghiệm tham gia Ban lãnh đạo VFF khóa IX và hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng là một gương mặt được đề cử cần được nhìn nhận trong quá trình lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới.

Cuộc lựa chọn Chủ tịch VFF khóa X vì thế không đơn thuần là sự so sánh giữa tiềm lực tài chính và kinh nghiệm quản lý, giữa những cam kết tương lai và thành tựu đã có. Điều quan trọng hơn là ai có thể kế thừa những nền tảng tốt, khắc phục hạn chế, huy động hiệu quả nguồn lực và xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Bóng đá vốn khó lường và cuộc lựa chọn nhân sự lần này cũng vậy. Quyết định cuối cùng thuộc về các đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội VFF khóa X. Dù ai được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch, điều người hâm mộ chờ đợi vẫn là một VFF đủ năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn để đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục tiến lên.