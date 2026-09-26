Ghana cảnh báo châu Phi không còn chịu bị bóc tài nguyên

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Phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ghana John Dramani Mahama tuyên bố châu Phi sẽ không tiếp tục chấp nhận mô hình khai thác tài nguyên mang tính thuộc địa.

“Châu Phi sẽ không tiếp tục là đấu trường thụ động cho một cuộc tranh giành tài nguyên mới. Việc khai thác các khoáng sản quan trọng ở châu Phi không được lặp lại mô hình bóc lột thời thuộc địa. Chúng tôi sẽ chế biến khoáng sản ngay tại quê hương. Chúng tôi sẽ xây dựng các ngành công nghiệp trong nước tạo ra những việc làm xứng đáng cho giới trẻ. Và chúng tôi sẽ giữ lại giá trị từ tài nguyên thiên nhiên của mình ở châu Phi”, ông Mahama nói.

Ông cho biết châu Phi mong muốn một quan hệ đối tác bình đẳng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Tổng thống Ghana kêu gọi cộng đồng quốc tế vượt qua những biểu tượng mang tính hình thức và loại bỏ điều ông mô tả là “những động lực dai dẳng của sự bóc lột” tiếp tục khiến châu Phi và các nước đang phát triển ở Nam Bán cầu rơi vào tình trạng lệ thuộc.

Ông dẫn ra những cơ chế như các quy định thương mại toàn cầu không công bằng, hoạt động khai thác tài nguyên mang tính bóc lột và cấu trúc tài chính toàn cầu hiện nay.

Ghana chỉ trích hệ thống tài chính toàn cầu

Ông Mahama cho biết các nước đang phát triển và các quốc gia thuộc Nam Bán cầu phải vay vốn với lãi suất cao gấp 8 lần so với các nước công nghiệp hóa.

Theo ông, các quốc gia châu Phi và Caribe hứng chịu thảm họa khí hậu buộc phải gánh những khoản nợ nghiêm trọng để tái thiết sau các trận lũ lụt và hạn hán mà họ không gây ra.

“Các chính phủ bị buộc phải lựa chọn bi kịch: Trả nợ mang tính bóc lột hoặc phục vụ người dân. Chúng tôi yêu cầu cải cách. Chúng tôi cần nguồn tài chính ưu đãi dài hạn, có chi phí hợp lý và dễ tiếp cận, cho phép các nền kinh tế đang phát triển đầu tư vào nguồn nhân lực, công nghiệp hóa và thích ứng với khí hậu”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ghana cũng nêu vấn đề bồi thường từ các cường quốc thực dân trước đây, đồng thời lưu ý những di sản mang tính cơ cấu của chế độ nô lệ tiếp tục làm gia tăng các bất bình đẳng toàn cầu hiện nay.

“Tuy nhiên, khắc phục thực sự đòi hỏi phải chuyển đổi cơ cấu. Điều đó đòi hỏi phải tháo dỡ những động lực dai dẳng của sự bóc lột: Các chế độ thương mại toàn cầu không công bằng, hoạt động khai thác tài nguyên mang tính bóc lột, các hệ thống xếp hạng tín nhiệm mang tính phân biệt đối xử, gánh nặng nợ không bền vững và việc tiếp tục xuất khẩu nguyên liệu thô từ châu Phi trong khi giá trị gia tăng thực sự và việc làm lại được tạo ra ở nơi khác”, ông nói.

Theo TASS