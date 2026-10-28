GG Power đề xuất cơ chế tháo nút thắt, mở đường cho thị trường pin lưu trữ

Lưu trữ để giải bài toán cung - cầu điện

Điện mặt trời và điện gió ngày càng đóng góp lớn hơn vào cơ cấu nguồn điện, nhưng khả năng phát điện phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Ban ngày, điện mặt trời có thể phát điện đáng kể, song khi bước vào buổi tối, nguồn điện này không còn khả năng cung cấp. Trong khung giờ cao điểm từ 19h30 đến 21h30, nhu cầu điện vẫn ở mức cao, tạo áp lực lên khả năng đáp ứng của hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc GG Power: Cần làm rõ cơ chế doanh thu, giá dịch vụ lưu trữ, quyền điều độ, đo đếm và thanh toán. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành thị trường pin lưu trữ.

Tại Diễn đàn “Năng lượng sạch cho kỷ nguyên tăng trưởng mới” ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc GG Power cho rằng, với tốc độ tăng trưởng nhu cầu hiện nay, Việt Nam có nguy cơ thiếu cả nguồn điện và công suất nếu không có giải pháp phù hợp. Vì vậy, bên cạnh phát triển nguồn điện mới, cần chú trọng lưu trữ để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phát triển hệ thống lưu trữ với quy mô khoảng 10-16,3 GW theo nội dung được trình bày tại diễn đàn. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường BESS, nhưng việc triển khai dự án còn phụ thuộc vào hạ tầng, khả năng tiếp nhận của lưới điện và các yêu cầu kỹ thuật khi tích hợp.

Ông Thiện nhấn mạnh, BESS không thể thay thế nguồn phát điện, nhưng giúp hệ thống vận hành linh hoạt hơn và gia tăng giá trị của năng lượng tái tạo. Hệ thống gồm pin lưu trữ điện một chiều (DC), bộ chuyển đổi công suất PCS để chuyển đổi sang dòng xoay chiều (AC) và hệ thống quản lý năng lượng EMS nhằm tối ưu hóa vận hành, kết nối lưới điện.

Tại GG Power, doanh nghiệp đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ phần mềm EMS, đưa máy chủ về đặt tại Việt Nam và bố trí đội ngũ kỹ sư quản trị hệ thống 24/24, tư vấn tối ưu các kịch bản sạc, xả theo nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị.

Tháo gỡ nút thắt để phát triển thị trường

Theo Phó Tổng Giám đốc GG Power, hệ thống điện đang chịu áp lực từ tình trạng quá tải lưới điện, yêu cầu nâng cao chất lượng điện năng, sự gia tăng của các nguồn điện phân tán và các phụ tải mới đòi hỏi tính ổn định cao như xe điện, trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

BESS có thể góp phần cân bằng lưới điện, tối ưu hóa nguồn năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả kinh tế. Chẳng hạn, hệ thống có thể sạc vào giờ thấp điểm, xả vào giờ cao điểm, qua đó hỗ trợ cắt giảm công suất đỉnh và tối ưu hóa chi phí sử dụng điện.

Các hệ thống lưu trữ hiện nay chủ yếu sử dụng công nghệ pin lithium, với hiệu suất chuyển đổi khoảng 85-92%. Thiết kế dạng container hoặc mô-đun cũng tạo thuận lợi cho việc lắp đặt và mở rộng công suất.

GG Power đặt nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System - BESS) tại Khu công nghiệp số 5, Xuân Trúc, Hưng Yên.

Ông Thiện cho biết, dù ban đầu BESS thường được nhìn nhận là khoản đầu tư tốn kém, thực tế triển khai cho thấy hệ thống có thể tạo ra giá trị kinh tế nếu được thiết kế phù hợp với biểu đồ phụ tải và phương án vận hành. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào chi phí ban đầu, tuổi thọ pin, hiệu suất sạc - xả, chi phí vận hành và cơ chế doanh thu.

Để thị trường BESS phát triển, theo ông Thiện, cần làm rõ cơ chế doanh thu, giá dịch vụ lưu trữ, quyền điều độ, đo đếm và thanh toán. Đây là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư xây dựng phương án tài chính và đánh giá hiệu quả dự án. Bên cạnh đó, cần có các gói tài chính phù hợp, hợp đồng dịch vụ năng lượng và cơ chế chia sẻ lợi ích nhằm hỗ trợ huy động vốn dài hạn.

Việc hoàn thiện tiêu chuẩn kết nối lưới điện, phòng cháy chữa cháy, thử nghiệm và kiểm định kỹ thuật cũng rất cần thiết, đi kèm cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm chất lượng thiết bị và an toàn vận hành. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo nhân lực chuyên sâu, phát triển dịch vụ bảo hành, bảo trì trong suốt vòng đời hệ thống và xây dựng cơ chế thu hồi, tái chế pin sau sử dụng.

Đại diện GG Power đề xuất triển khai các dự án thí điểm có hệ thống đo lường hiệu quả rõ ràng để xây dựng mô hình thực tế, làm cơ sở nhân rộng. Cùng với đó là khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng trong nước, nâng cao năng lực kỹ thuật và mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam tham gia lĩnh vực năng lượng sạch. Theo thông tin ông Thiện chia sẻ, GG Power hiện có hơn 20 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.