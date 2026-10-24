Getty Images nộp đơn xin bảo hộ phá sản

Getty Images, một trong những nhà cung cấp hình ảnh và video lớn trên thế giới, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của luật phá sản Mỹ, trong khuôn khổ kế hoạch tái cơ cấu tài chính nhằm chuyển công ty sang hình thức sở hữu tư nhân, giữa lúc gánh nặng nợ vay gia tăng và cạnh tranh từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mạnh.

Theo hồ sơ gửi tòa án, Getty Images ước tính tổng tài sản và tổng nợ phải trả của công ty đều nằm trong khoảng từ 1 tỷ đến 10 tỷ USD. Thủ tục phá sản theo Chương 11 cho phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong khi đàm phán và tái cơ cấu các nghĩa vụ tài chính dưới sự giám sát của tòa án.

Getty Images đã thông báo kế hoạch nộp đơn lên Tòa án Phá sản Liên bang tại bang Delaware từ tuần trước. Động thái này diễn ra sau khi thương vụ sáp nhập với đối thủ Shutterstock, được công bố vào tháng 1/2025 với giá trị khoảng 3,7 tỷ USD, không thể hoàn tất do những trở ngại liên quan đến quy định chống độc quyền tại Anh.

Việc thương vụ đổ vỡ khiến Getty Images phải tìm kiếm phương án tái cơ cấu tài chính khác trong bối cảnh công ty chịu áp lực từ các khoản nợ lớn và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường hình ảnh số. Trong hơn 30 năm hoạt động, Getty Images đã cung cấp hình ảnh và video cho nhiều cơ quan thông tấn, tổ chức truyền thông và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của các công cụ AI có khả năng tạo hình ảnh đang làm gia tăng cạnh tranh đối với mô hình kinh doanh dựa trên cấp phép sử dụng nội dung hình ảnh truyền thống.

Theo kế hoạch tái tổ chức, Getty Images dự kiến nhận khoản đầu tư vốn cổ phần mới lên tới 533 triệu USD từ các tổ chức liên quan đến gia đình Getty và Koch Equity Development. Gia đình Getty có quan hệ lịch sử với nhà tỷ phú dầu mỏ J. Paul Getty, người gắn liền với quá trình hình thành và phát triển thương hiệu này.

Sau khi hoàn tất tái cơ cấu và chuyển sang hình thức công ty tư nhân, các nhà đầu tư nói trên dự kiến nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu Getty Images. Koch Equity Development cũng dự kiến cung cấp khoảng 143 triệu USD tài trợ nhằm hỗ trợ hoạt động của công ty trong thời gian thực hiện kế hoạch tái tổ chức.

Trong thông báo ngày 21/10, Getty Images cho biết đã bắt đầu vận động sự chấp thuận đối với kế hoạch tái cơ cấu và dự kiến hoàn tất quá trình này trước cuối năm 2026. Công ty khẳng định các hoạt động kinh doanh thường nhật sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian làm thủ tục phá sản, đồng thời cho biết kế hoạch không nhằm làm gián đoạn quan hệ với những người đóng góp hình ảnh, khách hàng, đối tác, nhân viên và nhà cung cấp.

Trước khi nộp đơn, Getty Images đã không thanh toán khoản lãi đến hạn ngày 1/9/2026 đối với một số trái phiếu không có tài sản bảo đảm. Sau đó, công ty bước vào thời gian gia hạn 30 ngày theo các điều khoản nợ liên quan. Ban lãnh đạo cho biết doanh nghiệp có đủ tiền mặt để thanh toán khoản lãi này, nhưng quyết định không thực hiện nhằm chuyển sang phương án tái cơ cấu tổng thể.

Việc Getty Images nộp đơn xin bảo hộ phá sản cho thấy những thách thức tài chính mà các doanh nghiệp cung cấp nội dung số đang phải đối mặt trong bối cảnh công nghệ AI làm thay đổi cách hình ảnh được sản xuất, phân phối và khai thác thương mại. Khả năng hoàn tất tái cơ cấu đúng kế hoạch sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm áp lực nợ, ổn định hoạt động và duy trì vị thế của công ty trên thị trường cấp phép hình ảnh toàn cầu.