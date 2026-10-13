Gerrard muốn Man City bị tước danh hiệu nhưng từ chối nhận chức vô địch Ngoại hạng Anh

Steven Gerrard vừa đưa ra những phát biểu cứng rắn về vụ việc Manchester City bị cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.

Theo cựu tiền vệ người Anh, nếu những cáo buộc được chứng minh, đội chủ sân Etihad phải đối mặt với hình phạt đủ nghiêm khắc, thay vì chỉ chịu một án phạt mang tính hình thức.

Gerrard từng cùng Liverpool tiến rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2013/2014.

Tuy nhiên, cú trượt chân đáng nhớ của anh trong trận thua Chelsea đã trở thành một trong những bước ngoặt khiến đội bóng vùng Merseyside đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Chung cuộc, Manchester City đăng quang với 86 điểm, nhiều hơn Liverpool hai điểm.

Gerrard trong màu áo Liverpool. Ảnh: Darren Staples/Reuters

Dù vậy, Gerrard khẳng định anh không có ý định nhận lại danh hiệu hay huy chương nếu Man City bị tước chức vô địch mùa giải đó. Với cựu đội trưởng Liverpool, những cảm xúc và khoảnh khắc trên sân cỏ không thể được tái hiện bằng một quyết định hành chính nhiều năm sau.

Phát biểu trên chương trình The Overlap, Gerrard chia sẻ: "Đây không phải là chuyện tôi muốn có huy chương vô địch Ngoại hạng Anh, bởi cảm giác sẽ không còn như trước. Tôi sẽ không đột nhiên muốn tổ chức một cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần, hay mong Kyle Walker đến gõ cửa nhà và trao cho tôi chiếc huy chương. Không, tôi không muốn điều đó".

Cựu tiền vệ người Anh cũng nhấn mạnh rằng anh không muốn các cầu thủ Manchester City phải trả lại những danh hiệu cá nhân đã nhận được. Theo Gerrard, trách nhiệm cần được xem xét ở cấp độ câu lạc bộ, thay vì buộc từng cầu thủ phải chịu hậu quả từ những sai phạm tài chính nếu chúng được chứng minh.

"Tôi không muốn các cầu thủ phải trả lại những gì họ đã giành được. Tôi nghĩ điều đó không đúng. Bản thân tôi cũng sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Tôi đã chấp nhận vị trí của mình và những thành tựu đạt được trong sự nghiệp", Gerrard nói.

Tuy nhiên, quan điểm của huyền thoại Liverpool hoàn toàn khác khi đề cập đến trách nhiệm của Manchester City với tư cách một câu lạc bộ. Gerrard cho rằng việc tước danh hiệu là cần thiết nếu đội bóng bị xác định có hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Trong trường hợp các danh hiệu vẫn được giữ nguyên, ít nhất lịch sử thành tích của Man City phải được đánh dấu để phản ánh những sai phạm đã được xác nhận.

Cựu đội trưởng Liverpool còn cho rằng Manchester City phải đối mặt với hình phạt có tác động kéo dài nhiều năm nếu bị kết luận vi phạm.

Theo anh, việc đánh rớt đội bóng xuống Championship chưa chắc đã đủ sức răn đe, bởi hậu quả của những sai phạm tài chính có thể ảnh hưởng đến nhiều mùa giải và các đối thủ cạnh tranh.

Steven Gerrard cho biết anh sẽ không chấp nhận huy chương vô địch Ngoại hạng Anh nếu Liverpool được trao một trong những danh hiệu của Man City. Ảnh: Getty

Gerrard cũng tiết lộ đã trao đổi với một số nhân vật cấp cao tại Liverpool sau thất bại 0-3 trước Manchester City hôm Chủ nhật. Từ câu chuyện này, anh đặt ra giả thiết nếu chính Liverpool bị phát hiện có những sai phạm tương tự, mối quan hệ giữa anh và ban lãnh đạo câu lạc bộ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Nếu điều đó xảy ra với Liverpool, tôi nghĩ mình sẽ không thể đối diện và nói chuyện với những người đứng đầu câu lạc bộ. Nếu chức vô địch Champions League mà chúng tôi giành được, đêm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, hay chức vô địch FA Cup năm 2006 bị hoen ố bởi những hành động của câu lạc bộ, tôi sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với những ông chủ đó nữa", Gerrard chia sẻ.

Trong sự nghiệp thi đấu, Gerrard từng giành nhiều danh hiệu lớn cùng Liverpool, nổi bật là chức vô địch Champions League năm 2005 và FA Cup năm 2006. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh vẫn là danh hiệu duy nhất anh không thể chinh phục trong màu áo đội chủ sân Anfield.

Nhìn lại những cuộc cạnh tranh quyết liệt với Manchester City, đặc biệt là mùa giải 2013/2014, Gerrard cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở những chiếc cúp hay huy chương, mà còn là những ký ức và cơ hội có thể đã bị đánh mất của các đội bóng khác.

"Các cựu cầu thủ, cầu thủ hiện tại, chủ sở hữu và tất cả những người liên quan đến Manchester City cần suy nghĩ về những ký ức mà họ có thể đã lấy đi từ người khác. Họ cần nghĩ đến những khoảnh khắc, cơ hội và trải nghiệm mà các cá nhân, tập thể và câu lạc bộ khác có thể đã đánh mất", Gerrard nói.

Những phát biểu của Gerrard được đưa ra trong bối cảnh Manchester City vẫn đối mặt với các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Đội bóng thành Manchester đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai phạm. Cho đến khi có kết luận chính thức, các cáo buộc vẫn chưa thể được xem là hành vi vi phạm đã được chứng minh.

Dù không muốn nhận lại huy chương vô địch Ngoại hạng Anh, Gerrard vẫn giữ quan điểm rằng bóng đá Anh cần có hình phạt đủ sức răn đe nếu Manchester City bị kết luận có sai phạm. Theo huyền thoại Liverpool, điều quan trọng nhất không phải là thay đổi thành tích cá nhân của anh, mà là bảo vệ tính công bằng và giá trị lịch sử của các danh hiệu.