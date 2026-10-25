Geonwoo khởi kiện Wakeone, yêu cầu được trở lại Alpha Drive One

Theo MyDaily, Geonwoo gần đây đã khởi kiện Wakeone, yêu cầu xác nhận tư cách thành viên hợp pháp của mình trong Alpha Drive One.

Động thái này diễn ra sau khi Geonwoo nhiều lần bày tỏ mong muốn trở lại nhóm nhưng chưa nhận được phản hồi đáp ứng nguyện vọng từ công ty quản lý.

Geonwoo. Ảnh: Hankyung

Nguồn tin cho biết Geonwoo đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng tiếp tục hoạt động cùng các thành viên Alpha Drive One trong thời gian tạm nghỉ.

Tuy nhiên, do vấn đề không được giải quyết như mong muốn, anh quyết định tìm đến biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước thông tin trên, Wakeone đưa ra phản hồi thận trọng: "Vì vụ việc hiện đang được giải quyết theo quy trình pháp lý, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm khi chưa thể bình luận về các chi tiết cụ thể".

Geonwoo được biết đến sau khi tham gia chương trình BOYS II PLANET của Mnet vào năm 2025 và giành suất ra mắt trong đội hình Alpha Drive One.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam thần tượng gặp trở ngại khi anh vướng vào tranh cãi liên quan đến phát ngôn không phù hợp trong quá trình ghi hình nội dung vào tháng 4/2026.

Ảnh: Yonhap

Theo thông tin được công bố thời điểm đó, Geonwoo đã sử dụng những lời lẽ thiếu chuẩn mực để bày tỏ sự bực tức mà không biết micro vẫn đang hoạt động.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi, Wakeone lên tiếng giải thích rằng dù cách sử dụng ngôn từ của Geonwoo là không phù hợp, những phát ngôn này không nhằm vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào và không mang tính chất công kích cá nhân.

Sau sự việc, Geonwoo tạm dừng toàn bộ hoạt động để dành thời gian nhìn nhận lại hành vi của mình. Trong thời gian anh vắng mặt, Alpha Drive One tiếp tục các lịch trình với đội hình bảy thành viên.

Việc Geonwoo được cho là khởi kiện Wakeone cho thấy mong muốn trở lại nhóm của Geonwoo vẫn chưa thay đổi. Tuy nhiên, khả năng anh tiếp tục hoạt động cùng Alpha Drive One hiện còn bỏ ngỏ, phụ thuộc vào diễn biến và kết quả giải quyết vụ kiện.