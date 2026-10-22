General Motors ứng dụng AI rút ngắn thời gian thiết kế mẫu xe mới

Biểu tượng General Motors tại nhà máy ở Flint, Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/10, General Motors (GM) thông báo bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm mới nhằm đối phó với sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như BYD, Geely hay Xiaomi. Mục tiêu của GM là phát triển các dòng xe điện mới có giá tiệm cận xe xăng, dầu và tầm vận hành xa hơn sau mỗi lần sạc.

Giám đốc sản phẩm GM Sterling Anderson nhấn mạnh tốc độ cải tiến nhanh hơn sẽ giúp tập đoàn tạo ra các sản phẩm chất lượng hơn với chi phí thấp hơn.

Cùng với việc ứng dụng AI, GM công bố kế hoạch tái cấu trúc hệ thống máy tính trên xe và cắt giảm mạnh chi phí sản xuất pin xe điện. Để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu pin, các kỹ sư của GM đã sử dụng AI để đánh giá 300.000 sự kết hợp tiềm năng giữa hóa chất và linh kiện, rút ngắn quy trình vốn kéo dài nhiều năm xuống thời gian ngắn hơn rất nhiều.

Ngoài ra, GM đang tích hợp các bộ vi xử lý riêng lẻ trên xe vào một máy tính trung tâm duy nhất nhằm giảm chi phí, tiết kiệm dây dẫn và hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng chip như giai đoạn đại dịch COVID-19.

GM đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ giới thiệu hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến cho phép người điều khiển rời mắt khỏi mặt đường khi di chuyển trên đường cao tốc có dải phân cách. Công nghệ này cùng hệ thống máy tính mới sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe điện Cadillac Escalade IQ ra mắt năm 2028 trước khi được áp dụng rộng rãi cho các dòng xe khác.

Dù là nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại Mỹ, GM chỉ chiếm chưa tới 10% thị phần xe điện mới trong quý III/2026 thông qua các thương hiệu Chevrolet, Cadillac và GMC, trong khi Tesla vẫn nắm giữ hơn 50% thị phần.

GM từng thu hẹp quy mô đầu tư vào xe điện sau khi ưu đãi thuế bị bãi bỏ vào năm 2025 và các quy định về tiêu thụ nhiên liệu được nới lỏng. Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành GM Mary T. Barra thừa nhận xe điện sẽ dần trở thành xu hướng chủ đạo khi chi phí sản xuất giảm và công nghệ hoàn thiện hơn.