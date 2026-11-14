General Motors tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất ô tô tại Algeria

Hoạt động lắp ráp bên trong Nhà máy sản xuất ô tô General Motors (GM). Ảnh:GM

Phái đoàn General Motors đã được Bộ trưởng Công nghiệp Algeria Farid Kourtel tiếp tại thủ đô Algiers mới đây để thảo luận về triển vọng hợp tác, tập trung vào sản xuất ô tô ở Algeria và phát triển mạng lưới công nghiệp phụ trợ.

Hai bên đã trao đổi về khả năng thiết lập quan hệ đối tác, khai thác kinh nghiệm của General Motors nhằm hỗ trợ phát triển ngành cơ khí và công nghiệp ô tô Algeria.

Các nội dung được đề cập gồm thúc đẩy sản xuất linh kiện trong nước, tăng cường hoạt động gia công, cung ứng phụ tùng và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp phụ trợ.

Bộ Công nghiệp Algeria nhấn mạnh mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp cơ khí có tính liên kết cao, năng lực cạnh tranh tốt và phát triển bền vững.

Việc mở rộng hợp tác với các tập đoàn quốc tế được xem là một trong những hướng đi nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước, từng bước hình thành mạng lưới cung ứng linh kiện phục vụ các nhà sản xuất ô tô.

Cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Algeria đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Tháng 9 vừa qua, nước này đã khánh thành một cơ sở sản xuất linh kiện ô tô tại tỉnh Tissemsilt, góp phần mở rộng năng lực sản xuất sản phẩm phụ trợ.

Việc General Motors tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Algeria cho thấy nỗ lực của quốc gia Bắc Phi này trong thu hút các đối tác quốc tế để phát triển ngành công nghiệp ô tô.