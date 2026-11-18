Hoạt động lắp ráp bên trong Nhà máy sản xuất ô tô General Motors (GM). Ảnh:GM

Theo các nguồn tin, hãng sản xuất ô tô General Motors đang đặt mục tiêu tăng 20% mức độ sử dụng robot và các hình thức tự động hóa khác tại các nhà máy ở Bắc Mỹ vào năm 2028, trong bối cảnh đang phải đối mặt với chi phí nhân công tăng cao và chi phí chuyển dịch sản xuất về nước.

Nhà sản xuất ô tô tại Detroit này đang tự phát triển và lắp ráp robot tại nhà máy ở Kokomo, Indiana, với trọng tâm là sử dụng các robot di động tự hành để vận chuyển linh kiện bên trong các nhà máy.

GM cho biết việc áp dụng tự động hóa nhằm cải thiện mức độ an toàn, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Khi sự cạnh tranh trên toàn cầu ngày càng gay gắt, hãng tiếp tục ứng dụng các công nghệ theo những cách hỗ trợ các đội ngũ sản xuất của mình.

Ngoài ra, GM cũng yêu cầu các nhà cung cấp linh kiện khi tham gia đấu thầu hợp đồng mới phải trình bày kế hoạch tự động hóa cho quy trình vận hành của chính họ. GM sử dụng một bảng đánh giá để chấm điểm các nỗ lực tự động hóa của nhà cung cấp và cân nhắc kết quả này khi đưa ra quyết định ký kết hợp đồng.

Các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ đã tăng cường tự động hóa nhằm kiểm soát chi phí sản xuất, đặc biệt là sau khi nghiệp đoàn United Auto Workers (UAW) giành được các thoả thuận vào năm 2023 với mức tăng lương, phúc lợi và quyền lợi người lao động cao kỷ lục. Ngoài ra, nỗ lực của ông Donald Trump trong việc đưa hoạt động sản xuất trở về Mỹ gây thêm áp lực lên chi phí sản xuất cũng là một yếu tố thúc đẩy quá trình này.

GM cho biết thoả thuận với UAW sẽ làm tăng chi phí nhân công khoảng 575 USD trên mỗi chiếc xe, trong khi Ford ước tính mức tăng chi phí là 900 USD. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích nhận định rằng các công ty này nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh tự động hóa như một giải pháp để bù đắp chi phí nhân công gia tăng.