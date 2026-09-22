Gene mới liên quan kháng thuốc điều trị ung thư máu

Các nhà khoa học Australia từ Viện Nghiên cứu y khoa Walter và Eliza Hall (WEHI), Viện Nghiên cứu ung thư Olivia Newton-John (ONJCRI) và Genentech, công ty công nghệ sinh học thuộc Tập đoàn Roche, đã phát hiện gene Irx5 liên quan đến khả năng kháng thuốc của tế bào ung thư, đồng thời xác định một số gene có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư hạch.

Chuột thí nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu ung thư hạch và kháng thuốc. Ảnh minh họa: TACONIC BIOSCIENCES

Phát hiện được thực hiện bằng Partita, công cụ mới ứng dụng công nghệ kích hoạt CRISPR, cho phép “bật” từng gene trong mô hình ung thư hạch để xác định vai trò của chúng đối với sự phát triển của ung thư và khả năng kháng thuốc. Khác với CRISPR truyền thống thường được dùng để bất hoạt hoặc loại bỏ gene, công nghệ kích hoạt CRISPR giúp các nhà nghiên cứu quan sát tác động khi một gene được kích hoạt.

Kết quả cho thấy, khi gene Irx5 được kích hoạt, các tế bào ung thư có thể sống sót trước tác động của venetoclax, loại thuốc được sử dụng rộng rãi trong điều trị một số bệnh ung thư máu, do làm tăng nồng độ một protein giúp tế bào ung thư tồn tại. Thí nghiệm trên động vật cũng xác định Runx2, Runx3 và Csf1r là những gene có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư hạch do MYC chi phối. MYC là gene giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát sự phát triển và phân chia tế bào.