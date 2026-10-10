Gen Z 'xuyên không' về Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng

Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình được đứng giữa Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945, hòa vào dòng người háo hức chờ nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập? Điều tưởng chừng chỉ có trong phim nay trở nên gần gũi hơn nhờ chương trình trải nghiệm thực tế ảo Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng.

Tween hòa mình vào không khí của Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Chỉ với một chiếc kính VR, người tham gia có cơ hội bước vào không gian lịch sử được tái hiện bằng hình ảnh, âm thanh sống động. Từ cảm giác hòa mình giữa dòng người đến khoảnh khắc lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập, tất cả mang đến một cách tiếp cận lịch sử trực quan và giàu cảm xúc. Thay vì chỉ đọc những dòng chữ trong sách giáo khoa, bạn có thể thử hình dung mình đang thực sự hiện diện giữa thời khắc trọng đại của dân tộc.

Bạn nào cũng hào hứng với hiệu ứng thực tế ảo.

Đây cũng không phải là lần đầu sự kiện Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng đến với công chúng. Sau lần ra mắt tại Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, chương trình tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Nghệ An, TP.HCM và Đà Nẵng trước khi trở lại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Sự kiện đang diễn ra tại Phố Sách Hà Nội, bạn nhớ ghé qua nhé!

Nếu đang tìm một hoạt động ý nghĩa cho ngày cuối tuần mùa Thu đẹp trời, bạn có thể ghé Phố sách Hà Nội (Phố 19/12, phường Cửa Nam) từ 8h đến 18h trong hai ngày 10 và 11/10. Sau chuyến “xuyên không” đặc biệt này, những trang sử quen thuộc sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm xúc mới, cùng niềm tự hào về đất nước và Thủ đô thân yêu.