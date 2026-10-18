Gen Z xây kênh quảng bá nem xứ Quảng

Kể chuyện về nem

Tôi biết đến Hồng qua những video ngắn kể về món nem xứ Quảng trên các nền tảng mạng xã hội. Với cách dẫn chuyện mộc mạc, cô gái nhỏ nhắn này luôn biết cách kéo người đối diện ở phía bên kia màn hình điện thoại đến gần hơn với gian bếp nhà mình. Mỗi ngày, khi những video được đăng tải nhiều hơn, món ăn xứ Quảng này bắt đầu được mọi người chú ý.

Hồng tâm sự, hành trình này bắt đầu từ tháng 11/2025. Khi ấy, cô gái gen Z quyết định cởi bỏ áp lực từ công việc hành chính trong lĩnh vực kinh doanh để về quê tìm kiếm hướng đi khác. Hồng chọn xây kênh cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, nông sản, đặc sản nơi mình sinh ra và lớn lên.

Hồng mong muốn món nem xứ Quảng vươn xa. Ảnh: LÊ MỸ

Tay ngang, Hồng thực sự loay hoay với những sản phẩm đầu tiên. Và rồi, video về nem xứ Quảng được sản xuất một cách rất ngẫu nhiên trong dịp giáp Tết đã tạo ra bước ngoặt lớn. Chỉ trong thời gian rất ngắn, lượt xem trên mỗi nền tảng cán mốc hơn 300.000, cùng hàng loạt lời đề nghị đặt hàng.

Sau những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi của người chập chững sáng tạo nội dung, Hồng nhận ra cơ hội để đưa món ăn dân dã này đi xa hơn. Cô gái bắt đầu nhận đơn, rồi vừa cùng mẹ gói nem, vừa tự ghi lại quy trình thực hiện…

“Khác với nem ở những vùng miền khác, nem của người Quảng được chế biến đơn giản, bằng thịt heo và những gia vị trong bếp, trong vườn… nhưng gói trọn vị quê. Món ăn này thường được các mẹ, các bà gói vào những dịp Tết cổ truyền hoặc dịp giỗ, chạp. Do đó, những video về nem khi được đăng tải không chỉ chạm vào nỗi niềm của những người con xa xứ, mà còn tạo ra không gian mở để người Quảng bày tỏ quan điểm, cảm xúc và những câu chuyện đằng sau món ăn này. Ngoài ra, món ăn cũng gây nhiều tò mò đối với người xem ở các tỉnh thành khác”, Hồng kể.

Đằng sau một video ngắn chỉn chu là nỗ lực trong thời gian rất dài của Hồng, khi vừa làm nem, vừa trau dồi kỹ năng của một người sáng tạo nội dung. Chậm mà chắc, Hồng không bất chấp sáng tạo nội dung theo hình thức câu view để mở rộng lượt theo dõi, kéo tương tác cho kênh.

Kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh giúp cô gái này biết cách giữ chân những người yêu mến mình bằng những thước phim tỉ mỉ, món ăn chất lượng thay vì quảng cáo suông. Dù nội dung vẫn xoay quanh chiếc nem, song mỗi sản phẩm được đăng tải lại kể một câu chuyện khác nhau, về hành trình chọn nguyên liệu, chế biến hay ký ức tuổi thơ, gia đình, xóm giềng.

Đến nay, riêng kênh TikTok “My Quảng Nôm” của Hồng có hơn 10 video về quy trình chế biến nem đạt hơn 100.000 lượt xem. Món nem xứ Quảng cũng đã vượt ra khỏi phạm vi một địa phương hay gói gọn trong những ngày lễ, Tết để được thực khách khắp nơi đón nhận.

Giữ trọn vị quê

“Quả ngọt” trong hành trình sáng tạo nội dung của “My Quảng Nôm” không nằm ở lượt xem, lượt theo dõi được cải thiện mỗi ngày, mà đến từ sự đón nhận của cộng đồng. Chính tình cảm với món ăn, với câu chuyện của Hồng đã kết nối để một kênh truyền hình của Hàn Quốc tìm đến thực hiện một chương trình thực tế về giáo dục địa phương thông qua món ăn truyền thống. Nem xứ Quảng là một trong ba món ăn được đơn vị này chọn để ghi hình tại Đà Nẵng.

“Kết nối cho kênh truyền hình Hàn Quốc là một người phiên dịch đã theo dõi kênh “My Quảng Nôm” trong một thời gian ngắn. Qua lời giới thiệu về hương vị, cách làm, món ăn này có thêm điều kiện để lọt vào danh sách ghi hình của đạo diễn người Hàn. Suốt quá trình thực hiện chương trình trải nghiệm, đơn vị không chỉ quan tâm đến chiếc nem, mà còn dành phần lớn thời lượng để đề cập giá trị truyền thống, văn hóa địa phương xoay quanh món ăn này. Đáng quý là những người bạn đến từ Hàn Quốc còn gợi mở cho tôi hướng đi lâu dài cho món ăn này: Hãy giữ trọn vị quê và giá trị truyền thống”, Hồng chia sẻ.

Giữ trọn vị quê là điều Hồng đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu khi nem được thực khách khắp nơi đón nhận. Hồng tâm sự, mỗi vùng miền sẽ có cách chế biến, hương vị riêng và mỗi người cũng sẽ có khẩu vị, cách thưởng thức khác nhau. Việc cố gắng tiếp thu góp ý để làm hài lòng tất cả sẽ khiến món ăn mất đi hương vị riêng có. Hồng chỉ gia giảm vài loại gia vị theo yêu cầu riêng của khách hàng.

“Thời gian qua, bản thân đang tích cực để nâng chuẩn khu vực sản xuất; đầu tư vài loại máy móc hỗ trợ trong việc thái thịt, đóng gói và bảo quản. Tuy nhiên, đặc thù là món ăn để chua tự nhiên, thời hạn sử dụng ngắn nên khó để gửi đi xa và có những nguy cơ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng. Trước mắt, bản thân chỉ nhận đơn đặt hàng ở khu vực Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận”, Hồng nói.

Và không chỉ ở những chiếc nem, vị quê cũng đang được cô gái này gìn giữ thông qua thước phim. Hồng thừa nhận, các video đăng tải vẫn còn nhiều hạn chế về nội dung, góc quay…

Để sản phẩm chỉn chu hơn, Hồng đang không ngừng tìm kiếm ý tưởng mới, trong đó dành sự quan tâm nhiều hơn cho những câu chuyện về văn hóa, con người xoay quanh ẩm thực quê nhà. Để những chiếc nem đi ra từ gian bếp của mẹ không chỉ được đón nhận như một món ăn, một thức quà quê... mà còn mang đậm giá trị truyền thống của xứ Quảng.