Gen Z ưa chuộng những chiếc đồng hồ 'kiểu bà ngoại'

Mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual cỡ 28 mm. Ảnh: Rolex

Sau hơn hai thập kỷ những chiếc vỏ cỡ lớn thống trị, các nhà chế tác đồng hồ đang chuyển hướng sang đường kính nhỏ hơn, khi người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi 20 và đầu 30, đón nhận những chiếc đồng hồ "kiểu bà ngoại" vì tính linh hoạt, nét cổ điển và khả năng phối cùng trang sức. Đây là một trong những phân khúc đồng hồ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường.

Nhiều mẫu đồng hồ nhỏ từng bị coi là lỗi thời đang xuất hiện trên cổ tay của những ngôi sao hàng đầu: diễn viên Timothée Chalamet thường sử dụng chiếc Cartier Panthère mỏng hay chiếc Jaeger-LeCoultre nhỏ nhắn 34 mm. Bad Bunny từng được bắt gặp với chiếc Patek Philippe Ellipse tí hon. Serena Williams chọn một chiếc Audemars Piguet Royal Oak thu nhỏ cho Met Gala năm ngoái, còn Hailey Bieber chọn một món trang sức nhỏ đính đá của cùng thương hiệu.

Ảnh: GQ, 58 Facettes

Những lần xuất hiện này, cùng với mong muốn có được chiếc đồng hồ đa dụng hơn của người mua sành sỏi, đang đẩy nhanh sự dịch chuyển về kích cỡ. Các thương hiệu đồng hồ hàng đầu đang dần thu nhỏ từ đường kính vỏ tiêu chuẩn 42 mm trở lên xuống còn 38 mm hoặc 36 mm, thậm chí các thiết kế dưới 34 mm.

Bên cạnh đó, yếu tố về giới tính cũng bắt đầu biến mất khi ranh giới giữa đồng hồ nam và nữ mờ dần, không chỉ về kích cỡ mà cả chất liệu và màu sắc.

"Những nhà sưu tầm đồng hồ không theo truyền thống có xu hướng bị thu hút bởi những phong cách này," bà Brynn Wallner, 34 tuổi, nhà sáng lập Dimepiece, nền tảng dành cho phụ nữ và đồng hồ, cho biết. "Khi ngày càng nhiều phụ nữ bước vào thế giới đồng hồ và tìm chiếc đầu tiên, họ muốn thứ gì đó nhỏ hơn, linh hoạt hơn, dễ đeo và hợp với mọi thứ mà không tạo ra tuyên bố quá lớn".

NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ THANH MẢNH ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Đồng hồ thanh mảnh với mặt số nhỏ có hơi hướng xa xỉ thầm lặng và kín đáo, nhưng một yếu tố quan trọng khác khiến chúng được nhiều Gen Z, đặc biệt là phụ nữ ưa chuộng là khả năng đeo chồng "cùng các loại vòng tay vốn đã có trong tủ đồ", theo bà Melanie Chud, Chủ tịch mảng bán lẻ của 1916 Co., đơn vị sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức và đồng hồ cũ tại Mỹ.

Mong muốn về tính linh hoạt và dễ đeo này quy về một điều: vỏ càng nhỏ, cơ hội càng lớn cho các thương hiệu lâu đời như Rolex, Cartier, Piaget, Dior, Jaeger-LeCoultre và nhiều thương hiệu khác.

Ảnh: The Hour Glass

Rolex đã bổ sung hai mẫu đồng hồ Oyster Perpetual mới cỡ 28 mm và 34 mm tại triển lãm Watches and Wonders ở Geneva, và người hâm mộ đặc biệt say mê phiên bản 28 mm bằng vàng vàng 18K với mặt số đá xanh lục cùng dây đeo Oyster.

Tương tự, Cartier năm nay giới thiệu một số mẫu đồng hồ nhỏ mới, trong đó có chiếc vòng tay Baignoire hình bầu dục với họa tiết Clous de Paris (hình kim tự tháp) đính khắp vỏ và mặt số, cùng nhiều mẫu Tank tí hon.

Ảnh: Cartier

Cartier có lịch sử lâu đời với những mẫu đồng hồ sáng tạo ở kích cỡ nhỏ. Theo ông Pierre Rainero, Giám đốc hình ảnh, phong cách và di sản của hãng, mẫu Baignoire ngày nay ra đời năm 1958, nhưng hình bầu dục đã là dấu ấn của Cartier từ đầu thế kỷ 20. Theo ông, sự nhất quán về hình dáng là chìa khóa thành công của Baignoire.

"Mẫu đồng hồ mới mang họa tiết Clous de Paris khắp vỏ và thậm chí cả mặt số," ông Pierre Rainero nói thêm, "và nó thể hiện cách tiếp cận đặc trưng của Cartier với tư cách một nhà kim hoàn: nghiên cứu một sản phẩm như trang sức, rồi sáng tạo phóng khoáng".

Thực tế, nhiều thương hiệu đang thực hiện những thay đổi nhỏ trên các mẫu cổ điển để làm mới chúng, từ các chi tiết hoàn thiện, điểm nhấn trang trí, đính đá lên vỏ hay mặt số, cho đến dùng chất liệu hai tông như thép và vàng vàng để chiếc đồng hồ hòa hợp với bộ sưu tập trang sức sẵn có. Các mặt đồng hồ vuông, chữ nhật, bầu dục cùng họa tiết bất đối xứng cũng giúp thiết kế trở nên trẻ trung, sinh động.

Sự dịch chuyển sang đồng hồ nhỏ diễn ra ở mọi phân khúc giá. Ở phân khúc cao nhất, hàng chục nghìn USD, nổi bật là những mẫu đồng hồ mini đính đá gợi nhớ tới những chiếc đồng hồ cocktail thập niên 1950. Nhưng cũng có nhiều lựa chọn đồng hồ trong tầm vài nghìn USD, thậm chí vài trăm USD, như Citizen Eco-Drive Fio hay Frederique Constant Manchette mặt số xanh ngọc.

Ảnh: Citizen

Ông Eugene Tutunikov, Tổng giám đốc điều hành nhà bán lẻ đồng hồ cũ SwissWatchExpo, đồng tình. "Chúng tôi thấy nhu cầu đồng hồ với đường kính mặt số dưới 30 mm tăng vọt, do sự hoài niệm về nét quyến rũ của thập niên 80 và 90, và vì phụ nữ muốn một chiếc đồng hồ hòa hợp khi đeo cùng với các mẫu vòng trang sức trên tay," ông nói. "Hóa ra bà ngoại của chúng ta luôn có gu thẩm mỹ tuyệt vời".